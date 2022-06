Gratta e vinci, è il biglietto del momento: perché tutti lo vogliono

Una nuova dinamica sta infiammando il mondo dei giochi a premi nel nostro paese. Protagonista è il Gratta e vinci.

Il biglietto dei sogni, lo hanno da subito ribattezzato cosi. In un momento di profonda apprensione per la crisi dilagante che ha colpito il nostro paese colpendo numerosi settori dell’economia. La risposta potrebbe arrivare da un gioco, da una lotteria da qualcosa che all’istante può farti diventare ricco come mai. Il gioco come soluzione, non il massimo certo, ma il fattore speranza in certi casi potrebbe rappresentare una sorta di sottile risposta alla situazione del momento.

La risposta insomma potrebbe arrivare del Gratta e vinci e da un nuovo interessantissimo prodotto che c’è da giurarci andrà di sicuro a catturare le attenzioni degli italiani. Una nuova categoria di giocose cosi possiamo dire, con una vincita di certo non di quelle di cui abitualmente sentiamo parlare ad esempio parlando del Superenalotto. Nonostante tutto però il gioco in questione potrebbe realmente catturare gli interessi dei giocatori più incalliti. Il taglio da 5 euro e la vincita potenziale da 500mila euro rappresentano di certo numeri non proprio irrilevanti.

Il nome del concorso è “500 Special” entrato subito nelle abitudini per cosi dire degli italiani si parla di un gioco che consente vincite relativamente contenute, certo se si escludono gli importi milionari, con percentuali di successo molto alte rispetto ad altri concorsi. Il gioco dell’estate insomma, un nuovo concorso che ci certo riuscirà a raccogliere il gradimento di milioni di italiani. Una nuova possibilità dunque per vedere ribaltata in senso del tutto positivo la propria vita.

Gratta e vinci, è il biglietto del momento: come funziona il nuovo biglietto dell’estate

Una sezione, li sulla facciata del biglietto con la scritta “I tuoi numeri ” e la possibilità di grattare dieci piccoli blocchi di banconote semplici ed altri cinque con la scritta “X2”. Il confronto andrà fatto con l’altra sezione presente sulla facciata del biglietto e cioè “Numeri vincenti”, nel caso in cui uno più numeri dovessero corrispondere si vince il premio corrispondente che eventualmente andrà a raddoppiare con il “X2”.

Il dato interessante, cosi come anticipato riguarda le probabilità di vincita questo nuovo gioco che nel caso specifico sono abbastanza alte. Per quel che riguarda ad esempio il primo premio da ben 500mila euro possiamo dire di percentuali di successo non altissime, siamo su 1 tagliando ogni 12.960.000 vincente. La percentuale che invece riguarda il secondo premio a disposizione ha numeri tutt’altro che negativi. 1 biglietto vincente ogni 558,14. Parliamo di un’ottima probabilità di successo guardando ai giochi che abitualmente riempiono le tabaccherie o le ricevitorie varie.

Il dato generale, complessivo insomma ci dice che per questo gioco sarà vincente 1 biglietto ogni 8,77. Vincente con un premio superiore alla giocata effettuata. Parliamo insomma di premi che vanno dai 10 euro a salire. Il gioco che proverà insomma a sorprendere gli italiani anche con al sua alta probabilità generale di vincita. Una nuova lotteria, un nuovo biglietto per far sognare i giocatori per far tornare a credere nel domani, magari a colpi di migliaia di euro, con il primo premio conquistato tra le proprie mani.