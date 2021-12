Il Superenalotto è ormai al suo ultimo atto del 2021, gli italiani sono tutti in fila per provare a strappare finalmente il jackpot.

Le ultime estrazioni del Superenalotto hanno ribadito ancora una volta la voglia e la necessità, si potrebbe anche dire, degli italiani di conquistare una ricca vincita al Superenalotto e non solo. Gli ultimi tempi ci hanno dimostrato coma vadano a gonfie vele anche le giocate per quel che riguarda Lotto, Gratta e vicni, 10eLotto e quant’altro. La particolare situazione nel nostro paese, la crisi presente ormai in ogni ambito dell’economia a causa della pandemia ancora dilagante di covid, fa sentire tutti i suoi effetti sulla popolazione. Italiani che comunque, continuano a sperare nella fortuna, sempre e comunque.

Come detto, la crisi, le incertezze spingono sempre più italiani a puntare tutto sul gioco, provare ad entrare nelle grazie elle dea fortuna, provare in qualche modo a scardinare quel muro di negativismo che in un certo senso è sempre presente quando di parla di vincite al gioco. Negativismo che sarebbe forse più corretto chiamare realismo. Vincere al gioco non è certo la cosa più semplice di questo mondo, anzi probabilmente è una delle più difficili in assoluto. Il jackpot da 130 milioni di euro e passa poi, rappresenta una vera e propria sfida con la sorte, con tutto ciò che ci gira intorno, in un certo senso.

Superenalotto, ultimo atto: il “6” è il fenomeno più atteso in assoluto nel 2021

Il concorso del 27 dicembre 2021, per quel che riguarda proprio il Superenalotto ha decretato numerosi vincitori. Giocatori affermatisi con alcuni “5” che di certo avranno portato anche del lucido rimpianto per non aver indovinato l’ultimo numero utile e concludere quini l’anno con un roboante “6” da più di 130 milioni di euro. Uno di questi, a Novara, a legittimare ancora quella vena di fortuna degli ultimi giorni per quel che riguarda le sorti delle regioni del nord Italia. Prima la Lombardia con le vincite in Brianza ed in Lombardia. Poi sempre a Milano i 5 milioni di euro al Gratta e vinci per un fortunato cittadino.

La tabaccheria di corso Cavour 1 a Novara, è stata il luogo dove quella schedina abbastanza impegnativa, considerati i tempi che corrono, con relativa vincita, è stata di fatto giocata. Parliamo di una delle ricevitorie più note e frequentate della città. Lo stesso Piemonte, più di dieci anni fa ha vissuto l’ebrezza del “6” al Superenalotto. Era il 7 gennaio del 2011, il jackpot di tutt’altra natura, 13,5 milioni di euro all’epoca. Città fortunata, in quel caso fu Castellazzo Bormida, in provincia di Alessandria. Altri tempi, altre cifre, altre vincite si potrebbe dire, considerati i momenti storici completamente diversi.

Di seguito la tabella completa con tutte le vincite assegnate dopo l’estrazione dello scorso 27 dicembre 2021:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 130.554.139,26 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 23.950,73 € 9 4 punti 217,13 € 1.009 3 punti 18,51 € 35.676 2 punti 5,00 € 479.448

Il “6” atteso insomma come non mai, troppo tempo che il nostro paese non vede uscire dall’urna la sestina completa del concorso ormai più amato dagli italiani. Era maggio, a Montappone, nelle Marche, pochi mesi fa insomma. Pochi mesi ma sembrano passati anni dall’ultimo “6”. 156 milioni di euro ed un paese letteralmente esploso di gioia e soddisfazione. , troppo tempo che il nostro paese non vede uscire dall’urna la sestina completa del concorso ormai più amato dagli italiani. Era maggio, a Montappone, nelle Marche, pochi mesi fa insomma. Pochi mesi ma sembrano passati anni. 156 milioni di euro ed un paese letteralmente esploso di gioia e soddisfazione. 156 milioni di euro e la ricerca forsennata del fortunato vincitore . I sogni, la speranza che in quei giorni accompagnava i cittadini marchigiani, tutta riposta nella bontà, almeno si immaginava del neomilionario.

Finora, niente di tutto quello che all’epoca si sperava è stato realizzato. La speranza insomma ha portato davvero a niente. Gli italiani, ora come allora, forse più di allora attendono il “6”. I 130 milioni di euro. Attendono di correre quel brivido, di immaginarsi magari con tutti quei soldi, di sognare, ad occhi chiusi, che all’improvviso tutto possa cambiare, finalmente.