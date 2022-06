TIM, la rete si spegnerà entro ottobre 2022: l’addio graduale comune per comune

TIM, lo spegnimento della tecnologia 3G avverrà entro il mese di ottobre. Lo switch off è stato comunicato ufficialmente insieme alla roadmap di ogni regione.

Ieri, 9 giugno 2022, TIM ha informato i clienti del graduale spegnimento della rete 3G su mobile comunicando le date di avvio e fine delle operazioni comune per comune.

È ufficiale, lo spegnimento della tecnologia 3G avverrà in pochi mesi e non ci sarà più nessuna proroga. Lo scorso novembre 2021 era stato indicato come mese ipotetico per l’inizio dello switch off aprile 2022 e come mese conclusivo delle operazioni giugno dell’anno in corso. L’AGCOM ha successivamente imposto a TIM di spostare l’avvio dello spegnimento al mese di luglio per avere il tempo di risolvere alcune criticità segnalate. Le ultime notizie date dalla compagnia telefonica – insieme al secondo brand Kena – riportano come giorno di inizio il 13 giugno 2022. Un cambio data deciso in seguito all’accordo stipulato tra TIM e AGCOM e alla concessione da parte dell’Autorità di iniziare lo switch off qualche settimana prima del previsto. Non più aprile, non più luglio ma giugno vedrà dire addio al 3G almeno in alcune regioni italiane.

TIM, l’addio al 3G comune dopo comune

Con l’ufficializzazione della data di inizio dello spegnimento del 3G sono state modificate le date di avvio delle operazioni sulla piattaforma dedicata per scoprire comune dopo comune quando la rete da utilizzare sarà unicamente il 4G (o il 5G). La roadmap con gli ultimi aggiornamenti è visualizzabile sul portale tim.it entrando nella sezione “assistenza” e, poi, “spegnimento segnale 3G”. Basterà selezionare la regione di interesse per scaricare la lista dei comuni comprensiva di data di inizio e fine prevista per lo switch off della rete 3G. L’elenco è in ordine alfabetico per facilitare la ricerca della città di residenza. Il documento è in PDF e rimarrà sul proprio dispositivo per essere consultato in qualsiasi momento.

Altre info sullo switch off

Come si potrà notare dalla lista è previsto un arco temporale sia per l’avvio dello spegnimento che per la conclusione. Le date sono da intendersi come indicative e il termine ultimo potrebbe protrarsi più a lungo del previsto. Dal momento di inizio, comunque, si valutano circa quindici giorni come durata delle operazioni.

Stessa modalità per conoscere le date con riferimento a Kena, brand di Tim, accedendo al portale ufficiale in cui si legge che le ultime modifiche sono state apportate ieri, 9 giugno, e che eventuali modifiche al programma verranno comunicate tempestivamente sul sito.

È il momento, dunque, di abbandonare la rete 3G e prepararsi alla progressiva dismissione che porterà problemi ai possessori di vecchi telefoni cellulari non in grado di ricevere il 4G.