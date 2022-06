Gratta e vinci, cambia la sua vita in un istante: “Non può essere successo a me”

Si vince ancora al Gratta e vinci e succede nel modo più folle possibile. Una vincita incredibile arrivata cosi, in pochissimi secondi.

Il signor Ricky Futrell di Richlands nella Carolina del Nord, Stati Uniti si è portato a casa la bellezza di 2 milioni di dollari con un Gratta e vinci da appena 20 dollari. Certo non il più economico in circolazione ma considerata la vincita di certo non ci si fa tanto caso all’importo investito. La sua reazione una volta scoperto del tutto l’importo conquistato è stata abbastanza decisa e sincera: “Sto tremando, è travolgente”, avrebbe dichiarato l’uomo.

Gratta e vinci, milionario in un istante: la decisione maturata sull’importo da ritirare

Il signor Ricky Futrell ha acquistato il biglietto vincente Mega Cash da $ 100 milioni presso lo Speedway sulla Richlands Highway a Richlands. La scelta finale sulla modalità d’incasso della vincita da 2 milioni dollari vedeva due opzioni percorribili. La prima che prevedeva una rendita da 100.000 dollari all’anno per 20 anni, la seconda invece l’incasso di una cifra forfettaria pari a 1,2 milioni di dollari. Il vincitore in questione ha optato per la seconda opzione.

Detraendo dall’importo ritenute fiscali e federali cosi come vuole la legge al signor Ricky Futrell è rimasta una cifra netta di 852.126 dollari, una cifra assolutamente dignitosa, senza ombra di dubbio. Il concorso in questione è stato lanciato questo mese comprendendo quattro premi da ben 2 milioni di dollari e otto premi da 100mila dollari. Al momento quindi restano da incassare ben tre premi da 2 milioni di dollari e tutti gli otto a disposizione da 100mila dollari.

