Vacanze estive, attenti alla truffa: con una telefonata vi svuotano il conto

Con l’arrivo della stagione estiva si invita a prestare attenzione a questa telefonata attraverso cui i truffatori riescono a svuotare il conto del malcapitato di turno.

Occhio all’ennesimo tentativo di truffa che viene attuato attraverso una telefonata in grado di far cadere in molti nella trappola. Ma in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti al sesto mese dell’anno e con l’arrivo dei mesi caldi cresce l’irrefrenabile voglia di staccare la spina e poter finalmente trascorrere dei momenti all’insegna del relax, possibilmente al mare. Se è pur vero che l’estate è la stagione in cui la maggior parte delle persone stacca la spina dai vari impegni quotidiani, c’è chi purtroppo non si ferma mai, ovvero i malintenzionati.

Quest’ultimi non perdono l’occasione di mettere in atto raggiri attraverso cui far cadere nella trappola il malcapitato di turno. Diversi sono i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione. Proprio in tale ambito, pertanto, si invita a prestare attenzione ad una truffa che sta circolando in questi giorni e che viene attuata attraverso una telefonata con cui i truffatori svuotano il conto del malcapitato di turno.

Vacanze estive, con una telefonata vi svuotano il conto: la trappola è dietro l’angolo

Come già detto, con l’arrivo della stagione estiva si invita a prestare attenzione a questa telefonata. In questo modo, infatti, i truffatori riescono a svuotare il conto del malcapitato di turno. Entrando nei dettagli è bene sapere che i malintenzionati potrebbero proprio sfruttare il desiderio di trascorrere alcuni giorni all’insegna del relax, proprio per svuotare il conto del malcapitato di turno.

Ma come è possibile? Ebbene, bisogna sapere che ultimamente stanno giungendo delle telefonate attraverso cui vengono proposte sconti e offerte da capogiro per andare in vacanza proprio durante la stagione estiva. Una truffa studiata fin nei minimi particolari in grado, purtroppo, di far cadere in molti nella trappola.

Il truffatore, infatti, propone prezzi particolarmente vantaggiosi per andare in vacanza, fingendo di essere un’agenzia di viaggi. Una volta fornite le varie informazioni, quali ovviamente prezzo e destinazione, chiedono se si desideri accettare o meno la loro proposta. In caso di risposta affermativa, ecco che scatta la trappola.

La finta agenzia di viaggi, infatti, chiede di bloccare l’offerta in questione versando un acconto. Peccato che, come è facile immaginare, non esista alcun viaggio. Si tratta bensì di una trappola, attraverso cui i truffatori riescono ad estorcere denaro al malcapitato di turno. È importante quindi prestare la massima attenzione ogniqualvolta si riceve una telefonata, in quanto la trappola è purtroppo sempre dietro l’angolo.