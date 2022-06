Poste Italiane, occhio ai libretti postali: i vantaggi che non ti aspetti

Occhio ai libretti postali, in quanto anche nel corso del mese di giugno 2022 è possibile beneficiare di diversi vantaggi.

Diversi i vantaggi di cui sarà possibile beneficiare nel corso del sesto mese dell'anno in corso grazie al libretto postale Smart. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

A partire dalla famiglia, passando per il lavoro, fino ad arrivare al tempo libero, sono molte le cose da fare e che richiedono il nostro massimo impegno. Allo stesso tempo tante sono le volte in cui ci viene chiesto di mettere mano al portafoglio, al fine di pagare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Una chiara dimostrazione di come i soldi si rivelino utili in diversi circostanze.

Poste Italiane, occhio ai vantaggi dei libretti postali Smart: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia importante prestare attenzione ad un recente avviso di Poste Italiane che provvederà a chiudere molti libretti di risparmio entro questa data. Proprio soffermandosi sui questi strumenti, interesserà sapere che anche nel corso del mese di giugno 2022 sarà possibile beneficiare di diversi vantaggi grazie al libretto postale Smart.

Ma di quali si tratta? Ebbene, sempre in base a quanto si evince dal sito di Poste Italiane, grazie al libretto Postale Smart è possibile gestire i propri risparmi senza costi, anche online. Se tutto questo non bastasse, grazie all’Offerta Supersmart è possibile beneficiare di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello previsto sulle somme libere.

Ma non solo, è possibile anche sottoscrivere Buoni fruttiferi postali dematerializzati in modo facile e veloce. Grazie all’App BancoPosta, inoltre, è possibile anche prelevare contanti dal proprio Libretto Smart presso tutti gli ATM Postamat, senza utilizzare la propria Carta Libretto. Dei vantaggi indubbiamente importanti, quelli offerti dal libretto postale Smart che non passano di certo inosservati.