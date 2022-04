Attenzione, Poste Italiane chiuderà molti libretti di risparmio entro questa data. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e scopriamolo assieme!

Evitare l’estinzione del proprio libretto postale, così come reso noto da Poste Italiane è possibile. Ecco cosa fare.

I soldi non sono sinonimo e quantomeno garanzia di felicità. Allo stesso tempo, però, non si può negare come si rivelino essere utili in diversi circostanze. Proprio per questo motivo è sempre bene prestare attenzione a tutto ciò che concerne proprio il mondo dei soldi e i vari movimenti che facciamo con quest’ultimi.

Diversi, d’altronde, sono gli strumenti a nostra disposizione, come ad esempio i libretti di risparmio postale. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimi non è passato inosservato un recente avviso di Poste Italiane che, a breve, chiuderà molti libretti. Ma per quale motivo e soprattutto cosa fare per poter evitare tale situazione? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Poste Italiane, entro questa data il tuo libretto verrà estinto: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto per quale motivo si riveli essere molto importante prestare attenzione alle condizioni riportate sul retro dei buoni fruttiferi postali. Ebbene, allo stesso modo è bene ricordare come sia importante stare attenti anche ai vari avvisi di Poste Italiane, come ad esempio quello inerente i libretti di risparmio dormienti.

Quest’ultimi, ricordiamo, non sono altro che i libretti non movimentati dal titolare da più di 10 anni, con importi superiori a 100 euro e che non risultino sottoposti a procedimenti o blocchi operativi. Proprio i titolari di libretti postali dormienti, è bene sapere, è meglio che si affrettino. Questo in quanto Poste Italiane provvederà a breve alla relativa chiusura. Ma per quale motivo?

Ebbene, sempre in base a quanto si evince dal sito di Poste, i “titolari dei Libretti che hanno ricevuto una comunicazione da Poste Italiane in cui viene segnalata la dormienza del Libretto, per evitarne l’estinzione ed il trasferimento dei relativi saldi al Fondo sopraindicato, sono tenuti ad inviare una comunicazione all’indirizzo riportato nella lettera ricevuta oppure ad effettuare operazioni a valere sul Libretto entro il termine indicato nella comunicazione stessa”.

Poste Italiane, come evitare l’estinzione dei libretti postali dormienti

Evitare l’estinzione del proprio libretto di risparmio postale, quindi, è possibile. Non bisogna fare altro che recarsi presso un ufficio postale entro il prossimo 21 giugno 2022. Questo al fine di permettere agli addetti ai lavori di procedere con il censimento anagrafico dei libretti in questione.

In caso contrario il libretto verrà, appunto, estinto, con la somma che sarà devoluta al Fondo gestito dal Consap. In caso di dubbio, inoltre, è possibile consultare, sempre sul sito di Poste Italiane, un elenco dei libretti di risparmio dormienti ordinati seguendo il numero di identificazione dell’ufficio postale presso cui sono stati aperti.