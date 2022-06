Whatsapp, il trucco che nessuno vuole svelarci: funzioni impensabili

Whatsapp è una delle applicazioni più utilizzate in assoluto dagli utenti di tutto il mondo. Spesso però ci sono funzioni sconosciute ai più.

Condividere messaggi testuali, audio o video, contenuti, file, tutto insomma attraverso una semplice app è qualcosa che ormai fa parte del nostro quotidiano. Una delle preferite dagli utenti è senza dubbio Whatsapp. Stiamo parlando di una piattaforma che assicura una efficacia ed una qualità generale, relativa al funzionamento della stessa, davvero molto alta.

Quello che conosciamo di Whatsapp, cosi come anticipato è la semplicità del suo utilizzo è ciò che in qualche modo la rende tra le app preferite degli utenti di tutto il mondo. Quello che invece non conosciamo è tutto quello che in qualche modo risulta essere più nascosto, per cosi dire. Trucchi, funzioni speciali, particolarissime evoluzioni delle più semplici dinamiche riguardanti la stessa app. I web insomma è ponto a svelare ciò che non conosciamo dell’app che utilizziamo quasi 24 ore su 24.

Nella maggior parte dei casi una applicazione nasconde, per cosi dire, determinate funzioni. Queste, all’occorrenza salteranno fuori per assicurare all’utente una modalità di gestione inaspettata. Gli esempi che possono essere forniti a molti risulteranno assolutamente nuovi semplicemente perchè mai incontrati nel modo convenzionale. Sostanzialmente parliamo di piccole scorciatoie per utilizzare quelle che poi del resto rappresentano le classiche funzionalità stesse dell’app in questione.

Whatsapp, il trucco che nessuno vuole svelarci: il tocco segreto per le inattese opzoni dell’app

Le dinamiche presentate riguardano come detto Whatsapp. Non parliamo di trucchi di soluzioni alternative capaci di arrivare a chissà quale impensabile soluzione. Partiamo dall’approccio stesso all’app. Siamo abituati chiaramente, da sempre, ad entrare nell’applicazione specifica e dal menu opzioni considerare tutte le varie strade da poter percorrere. In questo caso proporremo una soluzione alternativa per arrivare alle stesse funzioni ma attraverso un diverso comando.

Il comando spesso utilizzato per cancellare un’app, cliccandoci su per più di qualche secondo, ad esempio, in questo caso diventa tutt’altra tipologia di operazione. Nel caso di Whatsapp vedremo comparire alcuni stessi comandi che non immaginavamo potessero trovarsi in quel particolare menù. Il proprio codice QR è ottenibile da quello specifico menù, cosi come la possibilità di dare inizio ad una nuova chat, cercare informazioni all’interno dell’app, funzioni che in pratica ignoravamo del tutto.

Il pacchetto delle funzionalità descritte varia chiaramente a seconda del sistema operativo dello smartphone in questione. Ios, Android, Samsung, Huawei, Xiaomi e tutto il resto potrebbero avere delle diverse opzioni all’interno della stessa funzione. Whatsapp negli ultimi tempi è salito alla ribalta delle cronache anche per altre vicende, legato al numero incredibile di truffe che tramite la stessa app si consumano. Contenuti accattivanti che troppo spesso costringono gli utenti, per cosi dire, a fidarsi, portandoli verso situazioni più che sgradevoli.

L’errore degli utenti è la buona fede, il pensiero costante di trovarsi in una usuale dinamica da web. Contenuti che ci parlano dei nostri dati a rischio, dei nostri soldi, ci informano di premi vinti, di sondaggi ai quali partecipare, si situazioni che insomma potenzialmente si ritorceranno contro noi stessi ed i nostri risparmi. Il trucchetto porta sempre li, all’home banking ed alla possibilità di colpire i nostri risparmi. Massima allerta insomma e mai fidarsi di situazioni al limite del surreale.