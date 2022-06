Lidl, ondata di assunzioni: le figure ricercate nel mese di giugno 2022

Buone notizie in arrivo per chi è alla ricerca di un posto di lavoro. Anche nel 2022, infatti, Lidl sembra pronta ad effettuare nuove assunzioni.

Lidl offre interessanti opportunità di lavoro in diverse Regioni del nostro Paese, ma cosa bisogna fare per lavorare per questa azienda? Entriamo quindi nei dettagli per vedere quali sono i profili ricercati e tutto quello che c’è da sapere in merito.

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“, recita l’’articolo 1 della Costituzione del nostro Paese. Non sempre però, complice anche la crisi in corso, si riesce a trovare un impiego lavorativo.

Lidl, buone notizie in arrivo, ondata di assunzioni: tutto quello che c’è da sapere

In un periodo storico particolarmente difficile come quello attuale non stupisce che siano in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. A tal proposito abbiamo già visto quali sono i supermercati più economici del nostro Paese, tra cui Lidl. Ebbene, proprio soffermandosi su Lidl interesserà sapere che offre interessanti opportunità di lavoro in diverse Regioni del nostro Paese.

Come riportato da Informazione Oggi, infatti, Lidl Discount fa sapere attraverso la propria pagina di annunci di lavoro, disponibile sul suo sito ufficiale, di avere bisogno di nuove risorse. Tali offerte di lavoro interessano diverse Regioni d’Italia, così come vari sono i profili ricercati. Entrando nei dettagli, tra i profili richiesti da Lidl Discount si annoverano il ruolo di Apprendista Addetto Vendite presso il punto vendita di Milano, in Via Privata Cefalù.

Ma non solo, Lidl offre anche la possibilità di lavorare come Operatore di Filiale con inserimento di tipo part time presso la sede Lidl Discount di Catania, in Via Giovanni Segantini, e quella di Camposampiero, in provincia di Padova, in Via Antonio Meucci. Da non dimenticare poi la possibilità di poter lavorare come Addetto Vendite part time per 8 ore domenicali, ma anche addetto Vendite a chiamata o Commesso Specializzato Assistant Store Manager.

Per poter ottenere maggior informazioni in merito alle sedi in cui tali profili sono richiesti, il consiglio è quello di consultare la pagina dedicata disponibile sul sito ufficiale di Lidl. Sempre accedendo a tale pagina è possibile inviare la propria candidatura per il profilo e sede di proprio interesse.