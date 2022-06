Inps, quattro pagamenti importanti a giugno: segnatevi queste date

A partire dalla Naspi fino ad arrivare all’assegno unico figli occhio ai pagamenti Inps di giugno 2022. Ecco le date da segnare.

Anche nel corso del sesto mese dell’anno l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà all’erogazione di diversi pagamenti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo giù giunti al mese di giugno e con esso ci ritroviamo alle prese con dei giorni all’insegna del caldo e la voglia di trascorrere dei giorni all’insegna del relax, grazie ai quali poter staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Allo stesso tempo c’è però chi non si ferma mai, ovvero la macchina amministrativa.

Proprio soffermandosi su quest’ultima abbiamo già visto come anche a giugno ci ritroveremo a dover fare i conti con diverse scadenze fiscali. Ma non solo, sempre nel corso del sesto mese dell’anno in corso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad effettuare diversi pagamenti. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, dalla Naspi all’assegno unico figli occhio ai pagamenti di giugno 2022: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già detto che anche nel corso del sesto mese dell’anno in corso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad effettuare diversi pagamenti. Entrando nei dettagli tra questi si annoverano:

Naspi . Non è possibile stabilire a priori una data di accredito. Questo in quanto non tutti i percettori ricevono il pagamento lo stesso giorno. Interesserà comunque sapere che in base alle ultime informazioni disponibili in merito, i pagamenti dovrebbero partire il giorno 8 giugno, per poi concludersi verso la metà del mese in corso

Disoccupazione Agricola . Anche n questo caso non è possibile stabilire una data a priori. Sembra comunque che i primi pagamenti dovrebbero partire il giorno 7 giugno per poi concludersi entro la fine del mese in corso.

Assegno unico e universale per figli a carico . Anche in questo caso non è possibile stabilire una data a priori, con il pagamento dell'assegno unico previsto entro la fine del mese di giugno 2022.

Pensione o Reddito di cittadinanza. Come ogni mese, i pagamenti per i nuovi beneficiari partiranno verso il giorno 15 del mese in corso. Coloro che già percepivano tale sussidio, invece, dovranno attendere il giorno 27 giugno.

Come è possibile notare, diversi sono i pagamenti che verranno erogati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel corso del mese di giugno 2022. In caso di dubbi il consiglio è quello di consultare il proprio Fascicolo Previdenziale sul portale dell’Inps.

Non si deve fare altro che accedere con le proprie credenziali SPID, CNS oppure CIE e restare in questo modo continuamente aggiornati sulle date di pagamento delle varie misure messe in campo dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.