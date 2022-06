Supermercato, occhio ai pomodori: un nuovo problema travolge l’Italia

Occhio ai pomodori che si acquistano al supermercato in quanto vi è un nuovo problema travolge il nostro Paese. Ecco cosa sta succedendo.

Ogni qualvolta si va a fare la spesa al supermercato e si comprano dei pomodori è bene prestare attenzione a questo dettaglio. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’alimentazione ricopre, senza alcuna ombra di dubbio, un ruolo importante nella nostra esistenza. Questo in quanto ci permette di attingere alle sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno. Entrando nei dettagli, tra gli alimenti che non possono mancare si annovera senz’ombra la verdura. Quest’ultima, d’altronde, si rivela essere un valido alleato della nostra salute.

Data la sua importanza, quindi, è sempre bene prestare attenzione a cosa acquistiamo, onde evitare possibili inconvenienti. In particolare si invita a prestare attenzione ai pomodori che si acquistano al supermercato in quanto vi è un nuovo problema che travolge il nostro Paese. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Supermercato, occhio ai pomodori: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto visto come sia importante prestare attenzione ai pesticidi nelle fragole e come fare per eliminarli e non correre rischi. Sempre in tale ambito si invita prestare attenzione anche ai pomodori. Quest’ultimi, come noto, sono utilizzati per la realizzazione di tantissimi piatti e vengono utilizzati nel corso di tutto l’anno.

Proprio per questo motivo è sempre bene prestare la massima attenzione a quali pomodori acquistiamo, in quanto il rischio pesticidi è sempre dietro l’angolo. A tal fine il consiglio numero uno è quello di prediligere i prodotti bio. Il motivo, ovviamente, è da rinvenire nel fatto che in quest’ultimo caso non vengono utilizzate sostanze tossiche per la coltivazione di questi tipi di prodotti.

In ogni caso, ogniqualvolta si acquistano dei pomodori, o comunque la verdura in generale, si consiglia di lavare con acqua e bicarbonato. Non bisogna fare altro che mettere la verdura in ammollo in acqua con un cucchiaio di bicarbonato per litro. In seguito si deve sciacquare sotto acqua corrente per togliere la polvere del bicarbonato di sodio.

Si tratta di una soluzione facile e veloce grazie alla quale poter limitare la presenza di pesticidi e mangiare i pomodori all’insegna della sicurezza. Se possibile, poi, meglio togliere la buccia del pomodoro. Quest’ultima, infatti, è molto sottile e pertanto può accumulare più velocemente eventuali pesticidi.