La crisi si è fatta sentire anche fra i produttori. Tuttavia le offerte non mancano e il volantino Lidl è sempre più atteso.

Non è un periodo semplice, in nessun ambito. Specie quando si tratta di pagare qualcosa, persino per una spesa ordinaria come quella alimentare. Colpa del periodo di rincaro generalizzato, che ha provocato non poche difficoltà ai contribuenti.

Basta un giro in qualunque supermercato, discount inclusi, per rendersi conto che la famigerata convenienza decantata dal marketing dei vari marchi non è più quella di un tempo. Questo perché anche i produttori hanno risentito della crisi, affrontando un aumento dei prezzi anche per quel che riguarda le materie prime. Tuttavia non tutto è perduto. Per questo, come accade settimanalmente, i clienti della catena di supermercati Lidl guardano con interesse al volantino delle offerte, così da capire se vi siano o meno gli estremi giusti per fare la propria spesa senza incappare in esborsi esagerati. Almeno per quel che riguarda i prodotti primari, tra food e non-food. Qualche occasione interessante c’è e alcuni marchi piazzano dei prezzi decisamente competitivi. Da Melinera, per l’arredo della casa, fino agli accessori per la cucina Ernesto.

È interessante perché, nonostante si tratti di prodotti tutto sommato non ascrivibili all’essenziale, il gradimento della clientela è decisamente elevato. In qualche modo, sono una costante dei supermercati Lidl e, per questo, ne esiste una sorta di fidelizzazione, che porta all’acquisto anche in casi di non immediata necessità. Anche questa è una strategia di marketing. Basti pensare alla corsa all’acquisto che scatenarono le famigerate scarpe di Lidl, variopinte e in un formato da ginnastica, letteralmente evaporate a seguito della messa in vendita. Qualche tempo dopo, lo sprint proseguì sul web con rivendite a prezzi esorbitanti.

Volantino Lidl, le offerte migliori: perché potrebbe non bastare il cartaceo

Anche il volantino rientra nel programma di promozione di Lidl. Anzi, visto il trend positivo, sarebbe bene recarsi al supermercato il giorno stesso in cui l’offerta viene lanciata, così da evitare che il prodotto vada a ruba. È già capitato, infatti, che i clienti si ritrovassero in coda fin dalle prime ore del mattino, così da non lasciarsi scappare l’oggetto del desiderio. A ogni modo, esiste la possibilità di programmare i propri acquisti, così da evitare beffe dell’ultima ora. In questi casi, però, è bene sapere che il classico volantino cartaceo (quello disponibile alle casse) non sarà sufficiente. È innanzitutto necessario sapere quando Lidl pubblicherà le nuove offerte, ossia tutti i lunedì e tutti i giovedì.

In questo senso, anche uno sguardo al sito potrebbe essere utile. Cataloghi e promozioni sono pubblicati online e consultabili in pdf. Non è di certo l’unico supermercato a utilizzare questa strategia Lidl. Negli anni, però, il doppio volantino settimanale ha contribuito a creare una sorta di identificazione della catena, favorendo l’ascesa di alcuni particolari prodotti. E, in un periodo di rincaro generalizzato, avere la certezza di uno stock di offerte per ben due volte a settimana è sicuramente un incentivo all’affezione verso un determinato supermercato. C’è bisogno anche di questo.