L’ultima frontiera è un rischio per la nostra sicurezza: ci rubano i soldi

Vicende che ancora oggi lasciano in qualche modo l’amaro in bocca per l’assurdità di certe situazioni. Massima allerta.

Abbiamo visto, attraverso i fatti di cronaca, ma anche soltanto leggendo quelli che sono in qualche modo i fenomeni caratterizzanti di un determinato periodo come alcune perone, poche rispetto al totale dei cittadini, possa essere capace di provare ad approfittare dell’ingenuità e della buona fede di tutti gli altri. La realtà in questo senso è più che spietata.

Il mondo del raggiro, della truffa, della spietata concezione di poter approfittare di tutto e tutti in ogni possibile situazione ha aspetti che spesso possono essere definiti al limite del surreale. Possiamo ad esempio fare riferimento, cosi, di getto a tutti i tentativi ai quali siamo noi stessi sottoposti settimanalmente. Basta controllare la carella spam della nostra mail per potersene rendere conto. Un attacco continuo, indiscriminato, quasi selvaggio.

Contenuti creati ad arte per provare a confondere lo stesso utente. Creare quello stato di apprensione, di confusione che può spingere il cittadino in qualche modo a fidarsi delle informazioni contenute nella mail di riferimento. Ed allora ecco il concorso attraverso il quale si è vinto senza saperlo uno smartphone ultimo modello, il pacco giacente in deposito diretto a noi, il buono vinto al supermercato, anche qui senza nemmeno saperlo ed in vece, tra gli altri, la finta comunicazione bancaria con le difficoltà di accesso al nostro conto corrente.

Gli utenti insomma sono purtroppo più che abituati a questo tipo di trattamento. In comune tutti i contenuti mostrati hanno l’immancabile link sul quale si invita a cliccare per risolvere ogni tipo di situazione. La situazione è insomma molto particolare.

L’ultima frontiera è un rischio per la nostra sicurezza: ecco cosa si sono inventati

Sappiamo benissimo, sempre grazie ai fatti di cronaca raccontati da tv web o giornali che spesso i bersagli preferiti dai malintenzionati una volta abbandonato il web sono gli anziani. In molti casi vediamo quanto sia credibile l’idea che vere e proprie “campagne” partono alla volta di cittadine o quartieri molto affollati, per provare a fare quante più vittime possibile. Uno degli ultimi casi arriva dalla capitale, più precisamente da Ostia, ecco cosa è successo.

Vittima prescelta in questo caso, un uomo di 90 anni. Il truffatore in questione si è presentato come amico del figlio dell’uomo facendo riferimento ad una storia ben precisa. Il figlio della vittima in questione avrebbe acquistato dei coltelli dal malintenzionato, che ora è creditore di 100 euro. Lo stesso figlio della vittima siccome molto impegnato avrebbe detto all’uomo di rivolgersi a suo padre per farsi pagare l’importo dovuto. Tutto molto semplice, i teoria.

Queste poche parole sono bastate per convincere l’anziano in forte apprensione a dare all’uomo tutti i soldi che aveva con se in quel momento, precisamente 90 euro. In questo caso la truffa è riuscita a metà perchè il 19enne truffatore nonostante abbia incassato i 90 euro è stato fermato dopo pochissimo tempo dalle forze dell’ordine già sulle sue tracce da non poco. Massima allerta insomma per quella che è stata definita a tutti gli effetti la truffa dei coltelli. Tanti, troppi malintenzionati a piede libero, troppi i potenziali risvolti che alcune situazioni possono prendere. Massima allerta e poca propensione a fidarsi del primo che capita.