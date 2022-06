Naspi, occhio ai pagamenti di giugno 2022: le date da segnare sul calendario

Quando arriveranno gli accrediti Inps della Naspi nel corso del mese di giugno 2022? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Anche nel corso del sesto mese dell’anno in corso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad effettuare i pagamenti della Naspi. Ma quando avranno luogo? Ecco le date da segnare sul calendario.

Siamo ormai giunti al sesto mese dell’anno e in molti sono in attesa di sapere quando verranno effettuati i vari pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. A partire dalle pensioni fino ad arrivare al reddito di cittadinanza, passando per l’assegno unico universale per i figli, d’altronde, sono davvero tante le misure che verranno accreditate nel corso del mese appena iniziato.

Tra queste si annovera senz’ombra di dubbio la Naspi, ovvero l’indennità di disoccupazione che viene erogata mensilmente dall’Inps. Misura a sostegno di coloro rimasti senza lavoro, sono in molti a chiedersi quando avranno luogo i pagamenti della Naspi a giugno 2022. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto quali sono le date da segnare sul calendario.

Naspi, occhio ai pagamenti di giugno 2022: tutto quello che c’è da sapere

Aiuto economico volta a garantire un sostegno ai soggetti che hanno perso purtroppo il posto di lavoro, abbiamo già visto come, in determinati casi, sia possibile richiedere e ottenere l’anticipo della Naspi in un’unica soluzione. Sempre soffermandosi su questo tipo di misura, inoltre, come già detto, sono in molti ad attendere con impazienza i relativi accrediti nel corso del mese di giugno 2022.

Ebbene, a tal proposito è bene ricordare che non è possibile stabilire a priori una data di accredito. Non tutti i percettori, infatti, ricevono il pagamento della Naspi lo stesso giorno. Entrando nei dettagli interesserà sapere che in base alle ultime informazioni disponibili in merito, i pagamenti dovrebbero partire il giorno 8 giugno, per poi concludersi verso la metà del mese in corso.

Naspi, pagamenti di giugno 2022: occhio al Fascicolo Previdenziale

Come già detto, comunque, non è possibile stabilire a priori quando avrà luogo il pagamento della Naspi. In caso di dubbi, quindi, il consiglio è quello di consultare il proprio Fascicolo Previdenziale sul portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Non bisogna fare altro che accedere attraverso le proprie credenziali SPID, CNS oppure CIE e il gioco è fatto. In questo modo, infatti, è possibile restare continuamente aggiornati sulle varie misure messe a disposizione dall’Inps e soprattutto quando verranno pagate.