Monete, la regina italiana resta la 10 lire: può valere una fortuna

Esemplari di monete che a distanza anni prendono più che mai le distanze da una collocazione in un certo senso classica.

Niente di più eccezionale della valutazione improvvisa che non ti aspetti. Una moneta, una classica moneta, con una classica valutazione, di quelle che insomma si considerano standard che all’improvviso prende il volo. Il mercato dei collezionisti si sa, spesso ha leggi tutte sue, dinamiche che non sempre hanno i piedi incollati alla realtà per intenderci. Ad ogni modo però parliamo di un contesto vivo, attento e sempre realisticamente, alla fine, obiettivo.

Monete uniche nel proprio genere, appartenenti a famiglie, per cosi dire, che semplicemente hanno scandito la storia di un determinato paese. Ci troviamo insomma di fronte ad esperienze in metallo semplicemente uniche nel proprio genere, situazioni che prescindono da alcuna altra dinamica. Se prendiamo la lira, ad esempio, non possiamo non pensare all’Italia e probabilmente viceversa. Parliamo di una moneta che ha attraversato ben tre secoli del nostro paese.

Nel caso della vecchia lira, cosi come anticipato parliamo di una moneta in circolazione nel corso di tre diversi secoli che ha di fatto attraversato il paese e la sua storia tra grandi tragedia a intensi momenti di speranza. Parliamo di situazioni spesso al limite, la guerra, la fame, i disagi, e poi la ripresa. La speranza di un nuovo corso con negli occhi ancora gli orrori del conflitto. In tutte queste immagini, sempre presente è stata proprio la vecchia lira.

Monete, la regina italiana è la vecchia 10 lire: in ottime condizioni può valere anche 4mila euro

Negli ultimi anni il mondo del collezionismo ha subito in maniera del tutto naturale l’influenza del web. Piattaforme dedicate al contesto specifico, informazioni, storie varie, la possibilità di scambiare pareri, riflessioni. La vendita eventuale di esemplari, privata o tramite asta. Una dinamica che di certo sta contribuendo ad estendere non poco la platea degli appassionati in ogni angolo del pianeta. In tutto ciò spesso le valutazioni de singoli esemplari inoltre tendono ad aumentare vertiginosamente.

Tra gli esemplari della vecchia lira che ancora oggi riscuotono un successo più che legittimo per certi versi c’è la moneta da 10 lire. Numerose le serie realizzata dal 1946 in poi di questo particolarissimo esemplare. La versione Olivo, coniata ad esempio fino al 1950 e poi quella Spiga coniata nel 1947 rappresentano insieme a quella Pegaso il massimo livello, se cosi si può dire di questo particolare taglio, negli anni.

La versione citata del 1947 è ancora oggi molto rara perchè coniata in soltanto 12mila esemplari. Uno di questi in perfette condizioni di conservazione, oggi, può arrivare a valere una cifra molto vicina ai 3mila euro. In particolari condizioni però questo esemplare in diversi contesti di vendita è arrivato ad essere scambiato per ben 4mila euro, di certo non poco considerando le valutazioni attuali di un certo target di moneta.

Oggi il mondo del collezionismo, si alimenta come detto di un nuovo scenario, un nuovo contesto, forse inaspettato. Il web è capace di grandi metamorfosi e di incidere profondamente su contesti già di per se definiti alla perfezione. I collezionisti di tutto il mondo più che mai attenti ad ogni novità, hanno percepito tale mutazione e chiaramente provano quotidianamente a trarne i dovuti vantaggi.