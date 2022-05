Soldi, verso l’addio delle banconote in euro: scenario inaspettato

Occhio ai soldi! A breve si potrebbe dover dire addio alle banconote in euro così come le conosciamo oggi. Ma per quale motivo? Ecco cosa c’è da aspettarsi.

A tal proposito abbiamo già visto assieme che vi sono alcuni casi in particolare in cui è preferibile non utilizzare il denaro contante. Proprio soffermandosi su quest'ultimo, inoltre, interesserà sapere che sono in arrivo delle importanti novità. A breve, infatti, potremmo ritrovarci a dover dire addio alle banconote che attualmente abbiamo in tasca. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

Soldi, verso l’addio delle banconote in euro: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, innanzitutto è bene sottolineare che non parliamo del possibile addio all’Euro in quanto tale, bensì delle banconote che attualmente abbiamo in tasca. A partire dal 2024, infatti, si dovrebbe assistere all’emissione di una nuova serie di banconote.

Quest’ultima avrà quindi il compito di sostituire quelle attualmente in circolazione. Una decisione, quest’ultima, volta alla realizzazione di nuove banconote in grado rispecchiare il gusto delle nuove generazioni.

Soldi, verso l’addio delle banconote in euro: cosa cambia

Ma non solo, come è facile immaginare anche le banconote con il trascorrere si usurano. Proprio per evitare di farsi trovare impreparati, quindi, a breve si potrebbe assistere all’emissione di nuove banconote in Euro.

Se tutto questo non bastasse, dopo aver deciso qualche anno fa di non emettere le banconote da 500 euro. A breve potrebbero decidere di non emettere più nemmeno quelle da 200 euro. In quest’ultimo caso, è bene sottolineare, si tratta solo di ipotesi e ancora nulla è stato deciso ufficialmente in tal senso.

A prescindere da quelle che saranno le decisioni future, comunque, sarà ancora possibile utilizzare anche le vecchie banconote in euro senza dover fare i conti con alcuna limitazione. Intanto non resta che attendere e vedere se a breve diremo realmente addio alle banconote in euro attuali per dare il benvenuto a delle nuove.