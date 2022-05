Auto, occhio al finestrino: l’errore che può costarvi caro

Occhio al finestrino dell’auto in quanto vi è un errore che può costarvi davvero molto caro. Ecco di cosa si tratta.

Brutte notizie per molti automobilisti che rischiano di incorrere in una sanzione particolarmente pesante se non prestano attenzione al finestrino della propria vettura. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Abbiamo già visto che vi sono alcuni errori comuni che si commettono in auto e a cui bisogna prestare attenzione onde evitare di incorrere in sanzioni salate. Ogniqualvolta ci si mette alla guida, d’altronde, è indispensabile essere vigili e attenti, sia per la sicurezza propria che quella altrui. Proprio in tale contesto, come è facile intuire, a rivestire un ruolo importante sono le norme del Codice della Strada introdotte.

Auto, occhio al finestrino aperto: in questo caso scatta la sanzione

Abbiamo già detto che giungono brutte notizie per molti automobilisti che rischiano di incorrere in una sanzione pesante se non prestano attenzione al finestrino della propria auto. Ma per quale motivo? Ebbene, a tal proposito bisogna sapere che come previsto dall’articolo 158, comma 4 del Codice della Strada, così come riportato sul sito dell’Aci:

“Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso“. Proprio partendo da questo presupposto, è vietato lasciare il finestrino aperto quando l’auto è parcheggiata. In quest’ultimo caso, infatti, il finestrino aperto viene considerato come istigazione al furto.

Una situazione indubbiamente poco piacevole per cui si rischia oltre il danno la beffa. Innanzitutto se si parcheggia l’auto con il finestrino aperto si rischia una sanzione che va da 42 euro a 173 euro. Ma non solo, nel caso in cui i ladri dovessero rubare la vettura, l’automobilista rischia di non ottenere alcun indennizzo dalla propria assicurazione.

Se la compagnia assicurativa riesce a dimostrare che il furto è avvenuto in seguito al comportamento negligente dell’automobilista, infatti, quest’ultimo non potrà ricevere alcun risarcimento. Occhio quindi a lasciare il finestrino dell’auto aperto quando parcheggiate in quanto tale errore potrebbe costarvi davvero molto caro.