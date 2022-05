Cosa fare o non fare con la propria auto: la legge potrebbe darci ragione

Una domanda che spesso ci si pone che può riguardare la nostra auto. Riflessioni per niente inopportune, anzi, tutt’altro.

In alcuni casi si potrebbero avere particolari esigenze collegate al possesso di un’automobile. Non sempre ad esempio è possibile gestire una data situazione nel modo che si ritiene più comodo e funzionale. Per questo ad un certo punto bisogna fare di necessità virtù. Di cosa si parla? Della possibilità o meno di lavarsi da soli l’automobile.

La realtà dei fatti spesso ha dalla sua questo quesito che molti cittadini automobilisti si pongono. Nessuno da per scontata la risposta e nemmeno la necessità di porsi o meno la domanda. La dinamica è molto semplice e riguarda cosi come anticipato la possibilità di lavarsi da soli l’automobile. Ma quando ciò è possibile e soprattutto dove? Farlo tranquillamente insomma senza rischiare di infrangere in qualche modo la legge.

La problematica principale quando si sceglie di lavarsi da solo l’automobile riguarda il deflusso delle acque per l’appunto scaturite dal lavaggio stesso, il rischio di infrangere la legge in questo caso potrebbe essere molto alto. E’ assolutamente scontato il fatto che questo tipo di pratica possa avere dalla sua l’assoluta economicità. Non andare a spendere chissà quando presso un autolavaggio e provvedere da se al lavaggio dell’auto. Inoltre esplorare, lavandola, la propria vettura, in un certo senso. Scoprirne eventuali difetti, segni o ammaccature eventuali.

Nel caso del lavaggio della propria auto in strada pubblica è chiaramente opportuno chiedersi come poter attingere all’acqua. Se il comune prevede una soluzione pratica o se addirittura si dovrebbe utilizzare quella di qualche altro cittadino, azione che potrebbe comportare all’appropriazione indebita per l’appunto, punibile per la legge.

Cosa fare o non fare con la propria auto: gli articoli che non consentono quella libertà immaginata.

Ovviamente lavando la propria auto in strada, su suolo pubblico non dovrebbe essere consentito spargere acqua sporca a destra e sinistra. Il tutto nella tutela dei cittadini tutti. Proprio l’articolo 15 del Codice della strada in merito afferma:

“ Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico” (comma 1 lettera C);

nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico” (comma 1 lettera C); “Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti” (comma 1 lettera D);

“ Depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” (comma 1 lettera F);

di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” (comma 1 lettera F); “Insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento” (comma 1 lettera F-bis);

“Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura” (comma 1 lettera H).

Quali sanzioni vengono applicate

Si conclude che: “Il lavaggio dell’auto su strada pubblica rappresenta – tenuto conto che è praticamente impossibile non bagnare il suolo, a prescindere se ci sia o meno lo shampoo – una violazione al DL n. 152 del 2006, e – come indicato qui sopra – al Codice della Strada. La sanzione può variare fra 105 euro e 422 euro“.

Esistono vincoli di legge, inoltre anche nel caso in cui si decidesse di lavare la propria auto ad esempio presso il proprio giardino. Alcune condizioni, dinamiche vanno in ogni modo considerate. Vale lo stesso discorso insomma per lo smaltimento di acqua sporta utilizzata per il lavaggio, acqua che non deve finire chiaramente nei condotti andando ad inquinare condotti di irrigazione pubblica o privata. Nei condomini ad esempio, nonostante spesso si conceda la di lavare la propria auto in spazi comuni non si consente sempre l’utilizzo di acqua condominiale.

Una soluzione potrebbe arrivare ad esempio dall’utilizzo di prodotti a secco per il lavaggio della propria auto in diverse situazioni. Questo eviterebbe per cosi dire una serie di problematiche e difficoltà legate anche e soprattutto alla questione riguardante le acque stesse. Le soluzioni insomma sono a portata di mano ma soprattutto ci sono. Certo non tutto risulta comodissimo nell’applicazione ma ad ogni modo lavarsi l’auto per conto proprio è possibile e spesso anche abbastanza agevole.