Gratta e vinci, milionario a sorpresa: “ditemi che è tutto vero”

Una vincita sensazionale arrivata cosi, per caso, all’improvviso. Non esiste certo un momento per vincere. Decide la sorte.

E’ evidente che non esista un momento adatto, utile insomma per vincere, per vedere concretizzarsi quei sogni che magari da sempre ci portiamo dietro. Il giocatore spesso nemmeno pensa di poter davvero vincere, gioca, rischia, vive di adrenalina, il suo mondo è tutto sommato questo. Altre emozioni se arrivano, chiaramente vengono vissuta in maniera completamente diversa.

Non esiste ovviamente al mondo un vincitore che abbia piena consapevolezza di ciò che gli è avvenuto in quel preciso momento. Sappiamo benissimo, ad esempio quanto certi eventi possano diventare di fatto segnanti. Momenti unici che a coronazione di una vita fatta spesso di stenti, sacrifici e quant’altro riescono a regalare cifre davvero incredibili, forse addirittura troppo consistenti per una sola persona. Quello che è success a nostro protagonista.

Un Gratta e vinci, nient’altro. Un biglietto magari acquistato tantissime volte prima di quella in cui la sua vita è in effetti cambiata del tutto. Un biglietto e le abitudini quotidiane, quelle da sempre legate a quel rituale, quella pratica. La situazione ideale insomma. Cosi come successo altre volte e sempre succederà. La scelta casuale perchè chiaramente di quello si tratta ed il successo improvviso, cosi travolgente da diventare quasi surreale. La vita insomma che cambia davvero.

Gratta e vinci, milionario a sorpresa: non credeva ai suoi occhi, voleva la conferma che tutto fosse vero

L’uomo residente a Wilmington in Carolina del Nord non credeva ai suoi occhi nel momento in cui si è reso conto di aver vinto la bellezza di 2 milioni di dollari. Non pensava potesse essere vero e cosi a chiesto ad un suo collega di confermargli quanto di fatto gli stava accadendo. Una reazione tipica insomma, di quelle che generalmente attraversano il corpo di chi all’improvviso vede la sua vita del tutto stravolta dagli eventi incontrollabili.

John Robbins, 52enne della Carolina del Nord, come anticipato non credeva ai suoi occhi quando ha visto il suo biglietto da 20 dollari, del concorso Scratch-off ultimate 7’s dall’Han-Dee Hugo’s acquistato presso North College Road a Wilmington, colorarsi di quella soddisfazione di quella gioia che nella vita difficilmente si riuscirà a vivere almeno una volta, per lo meno al gioco. “Ho dovuto cercare di mantenere la calma. Non volevo allarmare troppe persone”. Ha dichiarato, ancora emozionato il neo milionario.

John Robbins ha optato per la vincita forfettaria da 1,2 milioni di dollari invece di quella periodica per un certo periodo di tempo. Al netto delle tasse previste in questi particolari casi, l’uomo si è portato a casa complessivamente 852.126 dollari. L’uomo, ha già dichiarato di voler utilizzare parte dei soldi vinti per fare qualcosa per la sua comunità e per aiutare un imprenditore che conosce in estrema difficoltà. Inoltre Robbins che nella vita ha svolto numerosi lavori ha dichiarato di avere spesso avuto idee a livello imprenditoriale ma che non ha mai avuto poi i soldi per realizzarle. Ora, di certo potrà provare a capire per lo meno la qualità di quelle sue forse inattese trovate.