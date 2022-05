Gratta e vinci, da operaio a milionario in un attimo: “Sembrava svenisse”

Una vincita che ha spazzato di certo via ogni incertezza. La consapevolezza di aver vinto nella vita forse per sempre.

Una vicenda sensazionale di quelle che fanno parlare degli eventi per molti giorni. Una vincita chiaramente inattesa, un successo che non arriva per caso, la fortuna sceglie in quel momento di premiare il giocatore in questione. Ci troviamo di fronte a scelte del destino se cosi possiamo dire. Nessun calcolo, nessuna previsione, soltanto tanta ma tanta fortuna.

Una storia di quelle che danno speranza sempre e comunque. Gli eventi descritti, raccontati dai media e delle voci dei protagonisti in prima persona sono quelli che fanno bene al cuore, all’anima, che offrono in qualche modo uno spunto per guardare con positività e per l’appunto speranza al domani. Oggi insomma, il gioco, la lotteria, il Gratta e vinci, qualsiasi tipo insomma di rischiosa scommessa, perchè poi in fin dei conti di quello si tratta, può portare ad una serie di eventi che di certo possono cambiare la vita per sempre.

La storia in questione arriva dalla Carolina del Nord, siamo negli Stati Uniti d’America. Una lotteria, molto apprezzata dai cittadini per la qualità delle vincite e tanti giocatori che periodicamente arrivano ad investire su biglietti e quant’altro per provare a strappare il premio della vita. E’ quello che è successo al protagonista di questa vicenda che all’improvviso ha visto la sua vita di colpo diventare tutt’altro, da operaio a milionario nel giro di pochissimi secondi.

Gratta e vinci, da operaio a milionario in un attimo: 2 milioni alla fine della “grattata” della vita

Robert Hamrick of #Marion couldn’t believe his eyes when his scratch-off won a $2 million prize! “I really thought I was seeing things,” Hamrick said. His Premier Cash ticket was from Shop & Save on NC 226 South. Congrats on the win, Robert! #NCLottery https://t.co/ohNxR4Y8qQ pic.twitter.com/FQQMr2XAjv — NC Education Lottery (@nclottery) May 23, 2022

Il neo milionario in questione è il 53enne Robert Hamrick. Residente come anticipato in Carolina del Nord rimasto letteralmente senza parole dopo aver scoperto di aver vinto un simile cifra. Non credeva ai suoi occhi, ha dichiarato cosi il vincitore, pensava di vedere i simboletti del biglietto comparire ed invece erano proprio li, pensava di stare immaginando tutto, non poteva essere vero. Questo quanto affermato ai commissari della lotteria nazionale.

Di professione operaio Robert Hamrick ha visto di colpo la sua vita cambiare del tutto, con 2 milioni di dollari, questa la cifra conquistata, chiaramente tutto prende un sapore assolutamente diverso. Il suo biglietto gratta e vinci Premier Cash da 20 dollari è stato acquistato presso lo Shop & Save di Marion. Lo stesso biglietto è stato grattato dall’uomo una volta tornato a casa. Sua moglie ha dichiarato che nel momento in cui ha compreso di aver vinto stava letteralmente per svenire. Un vero e proprio trionfo insomma di quelli che mai e poi mai si pensa possano riguardare ad un certo punto a nostra vita.

Vincere in questo modo di certo rappresenta qualcosa di indimenticabile, qualcosa che cambia per sempre la nostra vita e le dona un sapore completamente diverso. Vincere, cosi tanti soldi non è certo qualcosa di semplice da vivere allo stesso tempo. Situazioni nuove, scenari nuovi, un approccio completamente alle giornate. Da operaio a milionario non può certo essere la stessa cosa. Il signor Robert Hamrick presto ne sarà la più viva testimonianza.