Una vicenda unica forse nel suo genere, due diverse vincite di pari importo nel giro di pochi giorni nella stessa località.

Si vince ancora al Gratta e vinci e si vince anche bene. Sempre più successi insomma e sempre più vite letteralmente stravolte all’arrivo di una valanga di soldi. Nel caso specifico si parla addirittura di due successi avvenuti nella stessa località a distanza di pochi giorni. Due biglietti fortunati che hanno letteralmente mandato alle stelle l’umore di due comunissimi giocatori.

Si vince e si perde al gioco, certo, ma quando si vince, spesso avviene in un modo assolutamente sensazionale. Piccole vincite spesso, ma poi succede che la fortuna giri in tutt’altro senso ed ecco fioccare dal cielo una valanga di biglietti fino a far diventare i giocatori in questione milionari in pochissimi secondi. Il Gratta e vinci è cosi, pochi secondi e la tua vita prende tutt’altra piega. Qualcosa di magico in un certo senso, qualcosa di veramente magico.

Quello che è successo nello stato dell’Alabama, Stati Uniti, ha dell’incredibile. Due diverse vincite, ognuna da 1 milione di dollari in pochissimi giorni. La Florida Lottery ha infatti comunicato la doppia vincita sottolineando inoltre la casualità dell’incredibile vicinanza tra i due successi riportati. Tutto in soli quindici giorni insomma, la prima vincita è stata infatti registrata lo scorso 7 aprile, la seconda invece il 15, cose che di certo non accadono ogni giorno, o magari, in questo caso, ogni mese.

Gratta e vinci, il successo è doppio: ai due fortunati giocatori 1 milione di dollari a testa

Il primo vincitore fortunato, quello del 7 aprile, per intenderci è stato Donald Lee Lush di Opp, 1 milione di dollari per lui, che optato poi successivamente per la somma forfettaria di 820mila dollari invece dell’accredito periodico per un tot di anni. Il biglietto in questione è stato acquistato presso l’Hilltop Package & Lounge a Laurel Hill, in Florida. La seconda vincita invece, quella del 15 aprile è andata a Earnest William Dillard Jr., 47 enne anche lui residente chiaramente in Florida.

Nel secondo caso, poi, il biglietto vincente è stato acquistato presso il Publix sulla 2180 West Nine Mile Road a Pensacola, Florida. Anche in questo caso il vincitore ha optato per la somma forfettaria di 820mila dollari. Il biglietto in questione faceva parte della serie “500x The Cash”. Il gioco del Gratta e vinci, stando a quanto riportato dalla Florida Lottery rappresenta in quanto ad entrate ben il 75% del totale incassato. Tali entrate hanno contribuito con ben 1,3 miliardi di dollari ad ampliare considerevolmente il fondo fiduciario per il miglioramento educativo dello stato nell’anno fiscale 2020-21.

Si vince insomma e si vince anche bene al Gratta e vinci, tra i giochi in assoluto preferiti dai cittadini. Pochi secondi, il tempo di un caffè, o di una visita lampo all’attività commerciale in questione per sapere se la propria vita possa o meno cambiare di colpo. Pochi secondi e tutto diventa un’altra cosa. Milioni su milioni di distribuiti anno dopo anno per la gioia dei cittadini fortunati e di quanti anche grazie ad iniziative statali collaterali potranno beneficiare della straordinaria ed eccezionale situazione.