Una vincita che ha letteralmente stravolto la sua vita. Il neo milionario ha le idee chiare circa il suo futuro.

La fortuna negli ultimi tempi sembra aver preso una direzione abbastanza netta. I cittadini giocano ad ogni lotteria, ad ogni concorso a premio, è risaputo. Ultimamente però sembra che sempre più vincitori, sempre più giocatori fortunati si affaccino all’orizzonte. Sarà un caso? Forse si, ma ad ogni modo è giusto considerare, raccontare una tendenza che di certo fa felici ed offre anche tanta speranza.

Un momento di profonda crisi, la pandemia ed i rischi causati da conflitti e non solo. In questo tempo, tanto incerto e grigio, paradossalmente la speranza può arrivare dal gioco, dalle dinamiche che in qualche modo regolano questo mondo tanto dorato, certo nell’immagine, ma carico di rischi e di vicoli oscuri. Giocare, certo, ma sempre con estrema moderazione, sempre con consapevolezza e ragionato criterio. In questo caso, certo, il concetto di speranza potrebbe in qualche modo concretizzarsi.

La vicenda in questione arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Lakeland, in Florida. La notizia del giorno, perchè di questo si è trattato da quelle parti ha raccontato infatti di una vincita milionaria capitata cosi, all’improvviso ad uno dei tanti cittadini del posto. Un uomo si potrebbe dire qualunque, che ha visto improvvisamente la sua vita rivoluzionata, trafitta da un onda di estremo entusiasmo. Trasportata altrove dai pensieri e dalle attuali e conseguenti aspirazioni.

Gratta e vinci, un disegno divino per il neo milionario: quei soldi letteralmente caduti dal cielo

Willie Myrick Jr., 57enne ha letteralmente toccato il cielo con un dito grazie ad una sorprendente vincita che ha di fatto stravolto la sua vita. Una somma che di certo mai e poi mai avrebbe immaginato di amministrare, di possedere, di sentire sua. Il premio è arrivato grazie ad un biglietto Gratta e Vinci, il massimo insomma. La Florida Lottery ha insomma bussato alle porte dell’uomo. Il biglietto in questione, quello fortunato è uno della serie Gold Rush Limited.

L’acquisto del biglietto in questione è avvenuto per caso, cosi come avviene spesso a chi sporadicamente si diletta a tentare la fortuna, presso un 7-Eleven a Mulberry. La decisione dell’uomo in merito alle varie modalità di ricezione del premio in questione lo ha portato a scegliere l’accredito di rate mensili da 40mila dollari complessivi all’anno per ben 25 anni. L’uomo ha dichiarato di sentirsi in qualche modo benedetto che e che da oggi in poi finalmente potrà dedicarsi nel migliore dei modi alla cura di sua madre, che in questo momento necessita di tante attenzioni.

Il concorso Gold Run Limited con biglietto da 20 dollari è stato lanciato ufficialmente nel paese a settembre del 2021. Finora per i cittadini che hanno scelto di giocare grattando i biglietti in questione sono arrivati la bellezza di 32 premi da 5 milioni di dollari e ben 100 premi da 1 milione di dollari. A gonfie vele insomma si potrebbe dire. Una condizione di assoluto privilegio insomma, la vincita che arriverà dunque ogni mese per ben 25 anni. Il fortunato giocatore ha visto di certo la sua vita cambiare, cosi, di colpa, senza poter nemmeno immaginare cosa sarebbe accaduto ai suoi giorni dopo aver acquistato quel particolare biglietto.