Un incredibile colpo, uno di quelli che capita una sola volta nella vita. Per lui il coronamento di una vita di grandi sacrifici.

Una di quelle storie che contribuisce a contribuisce in qualche modo a diffondere speranza e ottimismo, uno di quei momenti che di certo possono soltanto fare bene ad una realtà, una località, un intero contesto insomma. Ci troviamo di fronte ad una storia che riempie di gioia e speranza dunque, di quelle utili in certi momenti per mandare evitare di mandare all’aria tutto il resto.

Una storia che arriva da lontano ma che chiaramente sentiamo molto vicino per quelle che sono le dinamiche raccontate. Un momento drammatico, incerto come quello che viviamo non può che trarre in qualche modo beneficio da esperienze simili. La dimostrazione che a volte la vita è capace di riservare anche altro al cittadino comune, a quello che in un modo o nell’altro non ha condotto fino a quel momento una gran vita. La fortuna insomma ci mette il suo zampino.

Quello che è successo a Grey News, in Florida, ha dell’incredibile. Protagonista assoluto è il signor James Musselwhite, ex marines con numerose esperienze al fronte per servire il suo paese. Un Gratta e vinci acquistato cosi, tanto per, come tante altre volte. Il concorso è quello LUCK Scratch-off, l’acquisto come sempre veloce, rapido, una sorta di abitudine. Poi il momento della scoperta del “contenuto”, e da li la sorpresa, la gioia esplosa all’improvviso.

Gratta e vinci, prima la guerra poi diventa milionario: il colpo che gli cambia la vita

Il neo milionario ha le idee chiare su quello che farà con i soldi guadagnati al gioco. Un nuovo golf kart, questo il suo desiderio più grande. Evidentemente in questo momento il suo traguardo ideale è quello di una esistenza tranquilla e priva di ogni rischio. Una persona che ha girato il mondo per servire il suo paese, quasi sempre in guerra, non può desiderare altro ad un certo punto della vita. Oggi, inoltre, la fortuna ha deciso di sorridergli, e non poco.

Stando a quanto comunicato dalla stessa agenzia della Floria che di fatto gestisce la lotteria, il signor Musselwhite ha deciso di optare per il pagamento immediato di 760mila dollari, invece del milione garantito in rate periodiche. A quel punto, lo stesso quartier generale dell’agenzia, ha visto riunita tutta la famiglia dell’uomo, che ha festeggiato alla grande questo importantissimo momento.

Ancora una volta, insomma, il Gratta e vinci è capace di regalare ancora una volta incredibili momenti ad una persona comune, come tante insomma, di quelle che per una vita intera hanno sacrificato ogni cosa ed oggi, magari possono godersi il meritato riposo magari con un gruzzoletto da parte per se e per tutta la sua famiglia. La fortuna insomma ha deciso di investire su quest’uomo e su quello che sarà il suo futuro. Il golf, la sua passione e poi la sua famiglia e la relativa stabilità e serenità. Vincere può servire anche a questo, donare serenità, felicità, momenti di indimenticabile emozione.