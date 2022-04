Una vincita che potrebbe essere definita folle per le modalità con le quali si è palesata. Pochi secondi e vita del tutto cambiata.

Negli ultimi tempi il Gratta e vinci è capace di regalare emozioni di certo non da poco. Vincite incredibilmente alte conquistate in pochi secondi. Il tempo di un caffè, un passaggio fortuito presso una ricevitoria o tabaccheria ad esempio. Pochi secondi e la vita dei fortunati che cambia all’improvviso, di colpo, come fosse la cosa più naturale di questo mondo.

La vicenda arriva direttamente dalla Jamaica dove pochi secondi sono stati necessari per spazzare via tutte le incertezze dalla vita di un agricoltore di Guys Hill a St Catherine. Una vincita incredibile, la prima della sua vita ha raccontato l’uomo, arrivata grazie ad un biglietto assolutamente d’eccezione. Parliamo del Supreme Scratchaz da ben 200 dollari. Una cifra abbastanza impegnativa certo che però ha restituito una soddisfazione non da poco: 1 milione di dollari!

“Mi sento così bene da quando ho vinto questi soldi – ha dichiarato l’uomo – ho comprato Scratchaz da quando è uscito, e questa è stata la mia prima volta che ho vinto. Ho intenzione di usare questi soldi e reinvestirli nella mia attività di agricoltore”. La vincita in questione non è però l’unica nell’ultimo periodo da quelle parti. Di recente infatti un altro super premio è stato assegnato.

Gratta e vinci, milionario in pochi secondi: assegnati 5 milioni di dollari con un altro biglietto

L’agricoltore milionario non è il solo ad aver gioito per una vincita milionaria nell’ultimo periodo da quelle parti. Secondo alcune fonti della zona legate alla lotteria vincente un altro biglietto sarebbe stato grattato consegnando una vincita stupefacente al fortunato vincitore. Ben 5 milioni di dollari stavolta. Una notizia che ha di certo diffuso una certa dose di ottimismo tra i locali del posto, convinti più che mai che con quel concorso le soddisfazioni possono arrivare davvero per chiunque.

La Supreme Ventures, attraverso un comunicato stampa ha raccontato di come i vincitori, in particolare l’agricoltore dell’ultima vincita fosse particolarmente euforico alla consegna del premio. Stefan Miller, Senior Vice President Product Management and Business Development di Supreme Ventures, Supreme Scratchaz ha dato il via ad un vero e proprio boom per quel che riguarda il numero di giocate effettuate da quando il gioco è entrato ufficialmente in circolazione.

“I giocatori hanno avuto la possibilità di vincere all’istante – ha dichiarato Stefan Miller – oltre a quelli che sono diventati milionari all’istante, molti dei nostri clienti hanno vinto altri premi più piccoli pari a decine di milioni di dollari, perché con Supreme Scratchaz vinci abbastanza, vinci spesso e vinci subito “. Una lotteria insomma molto prolifica che di certo regalerà ai suoi giocatori enormi soddisfazioni. Tanti i milioni di distribuiti finora. Il tempo di acquistare il biglietto e di colpo puoi scoprire se la tua vita può davvero cambiare. La magia del Gratta e vinci sta di fatto tutta qui. Successi su successi per eventi, vicende che di certo caricano un po’ tutti di speranza. Vincere insomma è possibile, più che mai.