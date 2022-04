Niente da fare, ancora nessun “6” al Superenalotto. Tutto si è fermato come per magia, il massimo risultato non si vede da troppo.

L’ultima estrazione del Superenalotto conferma una linea che in qualche modo da un bel po di tempo sembra rappresentare una vera e propria consuetudine. Basta prendere per l’appunto in esame il numero di estrazioni passate dall’ultima che abbia visto la comparsa di un “6”. Bisogna andare tanto, ma tanto indietro, a quasi un anno fa, a conti fatti.

Nel corso dell’ultima estrazione, cosi come è facile immaginare nessun “6” è stato per l’appunto scovato in qualche parte remota dell’Italia. Il massimo premio è rimasto ancora una volta nascosto portando il jackpot finale a superare per l’occasione i 190 milioni di euro. Parliamo di cifre che ormai rappresentano qualcosa di realisticamente surreale, gioco di parole in un certo senso che da la cifra di quanto possedere una simile cifra possa rappresentare in effetti qualcosa di assolutamente fuori dal mondo.

Il record assoluto nel nostro paese in quanto a vincite è tutto sommato vicino. Qualche anno fa infatti ci fermò, prima dell’estrazione del relativo massimo premio a ben 209 milioni di euro. Oggi, come detto ci siamo molto vicini, 191 milioni, per la precisione. L’ultima soddisfazione in termini di estrazione arriva da due differenti località italiane. Una al nord ed una al sud, due giocate vincenti che hanno portato nelle tasche ei rispettivi fortunati giocatori circa 100mila euro.

Superenalotto, il “5” è servito ed è ricchissimo: in Liguria e Sicilia le massime vincite di giornata

Si vince con due “5”, estratti rispettivamente a Sanremo, provincia di Imperia e Piazza Armerina, in provincia di Enna. Liguria e Sicilia, nord e sud insomma per due vincite che in qualche modo distribuiscono con efficace senso di giustizia la bellezza di 97.076,02 euro per giocata. Si segnala inoltre l’estrazione di un “4 stella” da ben 47.802 euro. L’ultima estrazione ha visto, riassumendo il tutto il seguente scenario in quanto a numeri “sorteggiati”:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 189.719.272,80 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 97.076,02 € 2 4 punti 478,02 € 414 3 punti 36,00 € 16.538 2 punti 6,87 € 268.993

L’ultimo “6” che si ricordi, nel nostro paese è quello dello scorso maggio, quasi un anno fa insomma. All’epoca la vincita massima fu estratta a Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche. 156 milioni di euro in quell’occasione al fortunato giocatore che per giorni e giorni non ufficializzò mai la sua identità, fermandosi alla chiamata di ringraziamento presso la ricevitoria che aveva di fatto effettuato la giocata. Una pioggia di milioni che proietto il piccolo comune marchigiano praticamente al centro dell’attenzione nazionale dei media.

E’ passato quasi un anno insomma da quella data e da allora nessun altro giocatore si è tanto avvicinato alla perfezione, per cosi dire al gioco. Una vincita, una tipologia di successo che da allora nessuno più ha avuto la fortuna di sfiorare, di vivere insomma. Tanti, forse troppi soldi, su questo sono più o meno tutti d’accordo. Parliamo di un importo che ti cambia la vita certo, ma anche di un importo che in qualche modo potrebbe complicarla perchè troppo per l’appunto complesso da gestire.

La verità è che molti vorrebbero averne di certi problemi e di conseguenza vivere certe esperienze è di certo qualcosa di inimmaginabile. La fortuna insomma cerca nuovi candidati, per forza di cose, candidarsi potrebbe dunque non essere un errore, in fin dei conti, non si sa mai.