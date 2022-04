Una vincita davvero incredibile che nel giorno di Pasqua letteralmente sorprende e riempie di gioia l’intero paese.

In questo momento tanto particolare vincere al gioco potrebbe rappresentare davvero una svolta epocale. Qualcosa che ti cambia la vita insomma. Una possibilità non considerata che di colpo diventa qualcosa di molto sentito, per ovvi motivi. La possibilità di dare alla propria vita una sterzata non da poco in un momento tanto buio e drammatico per le sorti del nostro paese e non solo.

La fortuna insomma nel giorno di Pasqua trova rifugio in provincia di Monza e Brianza, più precisamente a Cesano Maderno. In un momento tanto delicato fatto di crisi ed incertezze, di pandemia e guerra, una notizia del genere non può che offrire speranza e sorrisi a chiunque. Una vicenda che di certo rallegra, rasserena e per gli abitanti del piccolo comune ha rappresentato ad ogni modo l’ennesimo pretesto per vivere ancora meglio il giorno di Pasqua.

La vincita in questione, offerta, se cosi si può dire dal gioco del Lotto, uno dei più apprezzati di sempre nel nostro paese, è stata realizzata grazie ad un terno giocato sulla ruota di Milano. I numeri fortunati per l’occasione sono stati 2-21-37. Il fortunato vincitore si è portato a casa per l’occasione la bellezza di 45.750 euro. Montepremi vincite complessivo che cresce ancora di più insomma raggiungendo la cifra di ben 8,6 milioni di euro conquistati solamente al gioco del Lotto.

Lotto, la vincita da sogno arriva a Pasqua: gli altri premi distribuiti in Lombardia

Non si vince solo al Lotto nel corso dell’ultima estrazione. Numerose altre vincite qualcuna della quale sempre in Lombardia. Giornata fortunata insomma per la regione. Il 10eLotto porta a Trezzo sull’Adda la bellezza di 20mila euro grazie ad un 9. Altra vincita inoltre a Spino d’Adda in provincia di Cremona. In quel caso grazie ad un 4 extra il premio per il fortunato vincitore è stato di circa 11.250 euro. Si vince inoltre anche a Milano con un Doppio 7 Oro, in questo caso il bottino è stato di 10mila euro.

L’ultima estrazione del 10eLotto ha portato nelle tasche degli italiani premi per 24,4 milioni di euro. Dall’inizio dell’anno il totale delle vincite si attesta sulla incredibile cifra di 1,1 miliardi di euro. Italiani fortunati insomma in un momento particolarmente delicato cosi come anticipato. Al momento a tenere in piedi in qualche modo la speranza dei cittadini può contribuire in maniera consistente proprio il gioco. Occhi puntati inoltre anche sul Superenalotto ed il suo prolifico bottino da quasi 190 milioni di euro. In quel caso possiamo parlare a tutti gli effetti di una cifra che ti cambia la vita, la trasforma, ne fa qualcos’altro insomma.

Il Superenalotto ha assegnato il suo ultimo premio massimo lo scorso maggio, a Montappone nelle Marche. La vincita allora fu di 156 milioni di euro. Oggi il montepremi è già di per se molto più alto, lontano però dai 209 milioni di euro che rappresentano il record assoluto di vincita nel nostro paese. Gli italiani insomma sperano nella prossima estrazione. Sperano di far festa e di veder cambiata per qualcuno di loro la vita in tutto e per tutto. Con pochi euro insomma, un vero e proprio investimento sul proprio futuro e su quello della propria famiglia.