30 mila euro al mese per il mestiere più antico, la trans: “chi sono i miei clienti”

La confessione che non ti aspetti un profilo che di certo non si pensava potesse arrivare a simili dichiarazioni. Eppure è successo.

Una professione che porta a guadagni altissimi ma non si tratta certo di quella di manager o di calciatore. Una professione che magari stupirà qualcuno e di certo la cosa era ampiamente prevista dalla protagonista in questione dopo il suo intervento alla trasmissione “La Zanzara” su Radio 24. Il suo lavoro, i suoi guadagni, insomma il suo successo.

La protagonista di questa storia è Gabriela Martins, 25enne brasiliana residente a Modena, una delle transessuali più conosciute e richieste della zona. A dirlo è il sito Escort Advisor, che mostra attraverso le moltissime recensioni quanto Gabriela sia in effetti gettonatissima in città e chiaramente non solo. La sua vita, le sue passioni, il suo lavoro ed il gradimento dei suoi clienti, tutto all’interno del suo intervento alla nota trasmissione radiofonica.

“Abito a Modena ma mi sposto sempre – dice – Sono sempre in tour. Ho iniziato le cure ormonali a 16 anni, a 21 sono arrivata in Italia, ho iniziato con i film porno e poi mi sono data alla prostituzione. Quanti clienti al giorno? In media sei, 1500 all’anno”. Questi alcuni numeri riportati da Gabriela per dare una cifra di quella che è di fatto la sua professione e dei profitti che riesce ad assicurare. Ma non è tutto, alcuni dettagli dell’intervento di certo lasceranno interessanti spunti di riflessione.

I segreti della dama di compagnia delle star: ecco chi sono i suoi clienti

Altro passo molto interessante dell’intervento di Gabriela Martins riguarda per l’appunto il totale annuo dei suoi guadagni e le sue preferenze in sede di investimento: “Più o meno 300mila euro l’anno, li mando tutti in Brasile. Ho comprato due case e un chiosco in spiaggia, faccio vivere bene mamma e papà”. La sua posizione poi in merito al concetto di legalizzazione della prostituzione è molto chiaro e netto: “È giusto farlo e pagare le tasse, ci sono molte ragazze che hanno bisogno di cure e assistenza. Inoltre un interessante dettagli circa la composizione della sua abituale clientela: “Da me vengono tanti vip, anche politici e calciatori”.

Un intervento che insomma farà molto discutere, soprattutto per gli spunti interessanti che offre. Una posizione più che netta quella di Gabriela Martins che ha in più occasioni ribadito il suo pensiero in merito alla legalizzazione della prostituzione che porterebbe tra l’altro oltre che maggiori introiti allo Stato anche maggiori tutele e garanzie all’intera categoria. Sul sito citato in precedenza “Escort Advisor”, chiaro riferimento alla più nota piattaforma di hotel, ristoranti e quant’altro, è inoltre possibile trovare le recensioni dei numerosissimi clienti di Gabriela. Tutti, ma proprio tutti profondamente colpiti dalla sua elegante femminilità e dai sui modi, oltre che chiaramente dalla sua bellezza.

Tutti pazzi di Gabriela insomma cosi come per l’appunto testimoniano le esperienze dei suoi clienti. I commenti, i complimenti, tutte cose che poi alla fine chiaramente finiscono per fare enorme piacere alla stessa Martins. La proposta insomma è stata lanciata da Gabriela, chissà che qualcuno prima o poi possa seriamente prenderla in considerazione.