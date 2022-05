Jogging, attenzione alla scelta delle scarpe: non sempre è oro ciò che luccica

Le scarpe da jogging di noti marchi sono state bocciate ad un test. Scopriamo quali sono i modelli migliori per una corsa da professionisti.

Resistenza e buona qualità, queste le caratteristiche delle migliori scarpe da utilizzare per fare jogging. Vediamo quali marchi soddisfano le esigenze dei corridori.

La corsa è la passione di tanti italiani. Correre con il vento in faccia, tra il verde di un parco o lungo la costa respirando aria di mare è un’esperienza che gli appassionati vivono ogni giorno per liberarsi dai pensieri, dalle preoccupazioni e per riservarsi degli attimi solo per sé. L’allenamento quotidiano mantiene in salute e quando si tratta di correre occorre avere ai piedi scarpe di qualità, dall’elevata resistenza, capaci di ammortizzare i movimenti per non gravare sulle articolazioni. L’appassionato ha la possibilità di scegliere tra numerosi modelli in vendita dalle caratteristiche differenti e dal prezzo vario. Lesinare su un dettaglio importante come le scarse da jogging non è consigliabile ma, a volte, un costo maggiore non significa necessariamente una migliore qualità. E’ quanto affermato dai risultati di uno specifico test.

Scarpe da Jogging, il test ha coinvolto 15 modelli

La rivista K-Tipp e il programma svizzero Kassensturz hanno effettuato un test su quindici modelli di scarpe da jogging di marchi molto noti. L’indagine ha coinvolto modelli più economici – 35 franchi ossia circa 34 euro – e scarpe più costose – intorno ai 240 franchi ossia 233 euro circa arrivando alla conclusione che, spesso, il prezzo maggiore è legato al marchio del prodotto e non alla migliore qualità. La produzione generale viene dal Vietnam, dalla Cina e dall’Indonesia dove i costi si equivalgono. Quando arrivano nei paesi europei parte la differenza di prezzo a seconda del brand e del punto di vendita (discout o negozio premium).

Secondo quanto riportato dalla rivista, il test ha rivelato come solo un modello è il vincitore assoluto della “competizione”, Strata 5 di 361° con un voto complessivo buono. Il costo è di 179 franchi. Seguono con una sufficienza raggiunta a fatica Kalenij Run di Decathlon, ActivaAdidas Ultraboost DNA 5.0, Puma Magnify NITRO SP, Mizuno Wave Rider Neo 2, Cloudstratus On, Long2 Kiprun di Decathlon e Adrenaline GTS 22. New balance, Asics, Nike e Rivera sono alcuni tra i modelli giudicati insufficienti.

Quali sono i parametri valutati nel test?

La valutazione ha coinvolto diversi parametri ossia la resistenza all’abrasione nella punta e nella zona del tallone (prova fallita da metà delle scarpe da jogging), la resistenza all’abrasione della suola, la robustezza e l’assorbimento agli urti (tre modelli hanno perso completamente la forma dopo 1.000 km), la flessione della suola (quattro scarpe non hanno resistito a 30 mila curve) e l’allacciatura.