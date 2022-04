Dove si trova l’Hotel più economico d’Italia che offre la possibilità di pagare solo 6 euro a notte, colazione inclusa? Ecco cosa c’è da sapere.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano trascorrere dei giorni di relax in una località bellissima senza spendere cifre da capogiro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lavoro, famiglia, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose da fare e che richiedono puntualmente il nostro massimo impegno. Non stupisce, quindi, sopratutto con l’arrivo della bella stagione, che cresca il desiderio di staccare finalmente la spina e trascorrere dei momenti all’insegna del relax.

Non sempre però, complice anche la crisi economica che sta segnando l’ultimo periodo, si dispone del denaro necessario per poter andare in vacanza. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi è un hotel, in Italia, dove è possibile pagare solo 6 euro a notte, colazione inclusa. Ma dove si trova? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Hotel sul mare più economico d’Italia, 6 euro a notte e colazione inclusa: tutto quello che c’è da sapere

Molte famiglie riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a sostenere le varie spese, tanto da decidere sempre più spesso di rinunciare alle tanto desiderate, e meritate, vacanze. Proprio in tale ambito abbiamo già avuto modo di vedere che, grazie ad alcuni semplici trucchi, è possibile ad esempio viaggiare senza spendere cifre da capogiro.

Ma non solo, come riportato su Informazione Oggi, interesserà sapere che in Italia vi è un hotel dove è possibile pagare solo 6 euro a notte, colazione inclusa. Ma dove si trova? Ebbene, in Emilia – Romagna, per la precisione a Igea Marina. La struttura in questione è l’Hotel Sidney che di recente è finito al centro dell’attenzione proprio per via di questi prezzi davvero incredibili.

Ovviamente, è bene sottolineare, tale prezzo non è valido per tutte le stanze della struttura, con l’offerta che è limitata. Un prezzo davvero incredibile, soprattutto considerando che chi riesce ad aggiudicarsi la stanza potrà vivere un’esperienza all’insegna del relax, in una struttura in grado di garantire il massimo del comfort e della pulizia. Il tutto con colazione inclusa.

Non è dato sapere, come riportato su Informazione Oggi, se la promozione è ancora attiva e se durerà ancora. In ogni caso si tratta di un’idea geniale che ha permesso alla struttura di farsi conoscere e soprattutto a molte persone di soggiornare in una località bellissima senza spendere cifre da capogiro.