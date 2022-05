WhatsApp, addio: chat silenziate per questi iPhone, ecco quando

Il 24 ottobre, alcuni proprietari di dispositivi Apple dovranno cambiare iPhone. WhatsApp non sarà più supportato. Ecco perché.

Smettere di usare WhatsApp sarebbe difficile per chiunque. Anche perché, alzi la mano chi non possiede un dispositivo compatibile con la principale app di messaggistica istantanea.

Sembrerà incredibile ma, a breve, qualche mano potrebbe alzarsi davvero. Come riferito dal sito WabetaInfo, a partire dal 24 ottobre WhatsApp andrà letteralmente a spegnersi per alcuni iPhone. O meglio, per le versioni 10 e 11 di iOS. Niente più messaggi rapidi né scambio di contenuti in un click per dispositivi come iPhone 5 o iPhone 5C, per i quali bisognerà trovare soluzioni alternative. Certo, sarà un bell’esame per i proprietari che, in modo abbastanza repentino, si ritroveranno a fare a meno della regina delle applicazioni. La fortuna è che il tempo per capire bene cosa stia succedendo e per correre ai ripari ancora c’è. Entro l’autunno, però, il problema dovrà essere risolto, altrimenti si rischia il “silenziatore”.

WhatsApp non è nuova a “scherzi” di questo tipo. Che poi tanto scherzi non sono visto che, semplicemente, si tratta di aggiornamenti degli standard del servizio che, qualora non fossero disponibili su un determinato dispositivo, costringerebbe il proprietario a comprarne un altro. Questo avviene tanto per iOS quanto per Android. Nel primo caso, l’ultimo sistema operativo adottato è iOS 11: per tutti i dispositivi non compatibili con esso, arriverà l’avviso di WhatsApp per l’aggiornamento, da effettuare entro un certo periodo. L’invito implicito, per chi sa di non avere per le mani l’iPhone giusto, è a provvedere in fretta a rimpiazzarlo.

Niente più WhatsApp per questi iPhone: come impatta l’aggiornamento di iOS

A qualche utente, probabilmente, la notifica è già arrivata. Una volta scaduto il supporto di WhatsApp per le versioni diverse da quella dell’aggiornamento, l’app smetterà di funzionare. L’update è da verificare subito, visto che la compatibilità con iOS 12 continuerà e resteranno in sella modelli come iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S. Il punto non è tanto l’aggiornamento in sé, quanto lo sviluppo di nuovi servizi da parte di WhatsApp. Da Menlo Park, infatti, avevano già da tempo annunciato l’entrata a regime di nuove funzionalità (specie nell’area business) e l’implementazione di altre già presenti. Questo significa che, aggiornando l’app con la versione più recente, sarà possibile ottenere tutte le funzioni, oltre che le patch di sicurezza.

I possessori di iPhone 5 e 5C, tuttavia, avranno ben pochi margini di manovra. Non è chiaro di quanti utenti effettivi si parli, visto che Apple non ha per ora comunicato dati a riguardo. Tuttavia, alla fine del 2020, i possessori di tali dispositivi rappresentavano circa lo 0,47% del totale fra coloro che utilizzano un dispositivo di Apple. In sostanza, l’impatto delle modifiche non dovrebbe essere poi devastante, almeno in base ai freddi numeri. Certo è che, in tempi come quelli che stiamo vivendo, dover spendere soldi per cambiare tali dispositivi non è mai una bella notizia. Ma d’altronde, oggi come oggi, senza WhatsApp si farebbe probabilmente fatica anche a lavorare.