Superenalotto, 207 milioni di speranze: quanto costa la schedina per vincere

Il Superenalotto ha ormai invaso sogni ed aspirazioni di milioni e milioni di italiani. Non si pensa alto che al jackpot milionario.

La febbre del Superenalotto ha letteralmente invaso il quotidiano dei cittadini italiani. Il jackpot che ha superato i 200 milioni e si appresta a diventare il più ricco di sempre nel nostro paese ha letteralmente, a ragione, fatto andare su di giri milioni e milioni di cittadini ormai esclusivamente proiettati alla ricerca della sestina vincente. Alla ricerca, in teoria, si intende.

La prossima estrazione del Superenalotto potrebbe consentire alla lotteria stessa di stabilire un nuovo record assoluto, record che in fin dei conti a ogni modo, anche senza estrazione vincente sarà stabilito lo stesso. Il premio massimo assegnato nel nostro paese finora resta quello di Lodi del 2019, 209 milioni di euro, grazie ovviamente ad un “6” al Superenalotto. Da oggi insomma, per poche migliaia di euro quel record potrebbe già essere spazzato via in caso di estrazione vincente.

L’ultimo “6” nel nostro paese resta quello di esattamente un anno fa. Maggio 2021, comune di Montappone in provincia di Fermo, nelle Marche. Una affermazione che fece il giro d’Italia chiaramente, 156 milioni con il piccolo centro travolto dall’onda mediatica per settimane e settimane. Ora quella stessa onda mediatica travolge in un certo senso tutta l’Italia, considerata l’occasione di produrre una vincita che entrerebbe di diritto nella storia delle nostre lotterie nazionali e non solo.

Superenalotto, è febbre jackpot: mai vista in Italia una vincita tanto importante

I 209 milioni e poco più restano in fin dei conti una opportunità storica, qualcosa di unico, una vincita di quelle capaci di cambiare per sempre la vita di chiunque. Non parliamo di somme irrisorie, non parliamo di 1 o 2 milioni che comunque rappresenterebbero una cifra altissima ed ambitissima. Parliamo di ben 209 milioni. E’ chiaro che a quel punto la vita di chiunque prende assolutamente un’altra piega, può andare in qualsiasi direzione, raggiungere qualsiasi meta.

Generalmente, se volessimo provare ad ipotizzare l’importo ideale da spendere per provare quantomeno a tentare in modo serio a vincere, chiaramente parliamo di pura e semplice teoria dobbiamo ipotizzare una giocata di almeno 3,30 euro. Questo è infatti il costo medio calcolato per questo tipo di giocate. Il dato interessante ci dice che nelle ultime occasioni per arrivare al jackpot si è investito ancora di meno. Negli ultimi 5 jackpot infatti abbiamo un totale di giocate che raggiunge i 14 euro.

La storia delle vincite al Superenalotto ci dice inoltre che non sempre il vincitore, il fortunato giocatore capace di individuare la sestina vincente è riuscito a portarsi a casa prei incredibilmente corposi. L’esempio di Treviso dell’11 luglio del 1998 è lampante. Una cifra pari a 1.258.976 euro, praticamente niente rispetto a quelle che siamo abituati a considerare associate a questo particolare gioco. Il periodo più lungo di attesa, invece, tra un “6” ed un altro è quello intercorso tra il 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. Ben 15 mesi prima dell’esplosione di gioia finale.

Che si possa superare anche il record di maggior lasso di tempo tra una vincita ed un’altra? Polverizzare ogni primato insomma. Prima il premio poi il tempo tra una affermazione ed un’altra. L’estrazione dei record. Certo si spera di no perchè vorrebbe dire non veder assegnato il jackpot per ancora tanti, troppi mesi. Gli italiani sono certi di poter compiere l’impresa, non si spiegherebbe altrimenti un tale livello di concentrazione sulla cosa in se. Le giocate, il numero di tentativi, il concepire sestine sempre diverse utilizzando tutte le ispirazioni possibili. Il Superenalotto è entrato nella testa degli italiani, non vi è alcun dubbio. Il jackpot troppo importante. La visione di un futuro troppo diverso, tanti soldi, troppi, è il caso di dirlo. Un sogno, una ambizione, una speranza.