Postepay, la novità che sa di rivoluzione: clienti entusiasti del servizio

Una novità che di certo farà piacere a tutti i possessori di carta Postepay. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom.

Una nuova funzionalità che di certo farà non poco piacere ai possessori di quello che è ormai è uno strumento praticamente immancabile per ogni cittadino. Sappiamo quanto sia importante oggi, ed alla fine necessario in alcuni casi essere forniti di una carta bancomat o di una carta di credito. Oggi, il tutto può essere semplificato anche possedendo una semplice carta ricaricabile.

Al giorno d’oggi, si diceva, è letteralmente fondamentale avere a disposizione uno strumento di pagamento che rappresenti una alternativa al denaro contante. Chiaramente le possibilità sono in linea di massima tre. Una carta di credito, un bancomat oppure una carta prepagata. Nell’ultimo caso, possiamo dire che negli ultimi anni numerosi progressi sono stati compiuti dai vari istituti di credito in quanto a funzionalità e servizi sempre di maggiore qualità.

Negli ultimi tempi abbiamo visto ad esempio come uno strumento come Postepay abbia negli anni, pochi per la verità, cambiato del tutto quella che di fatto è al sua essenza. All’inizio una semplice carta prepagata, dopo un po’ l’introduzione della funzionalità forse più importante, quella dell’Iban, oggi, fattore assolutamente immancabile per chiunque. Poi, e siamo ad oggi, la possibilità di utilizzare, di gestire la vostra carta Postepay Evolution come un vero e proprio conto corrente con alcune opzioni assolutamente innovative.

Postepay, la novità che sa di rivoluzione: la funzione che ti fa utilizzare l’app per prelevare

La novità, l’ultima per uno dei prodotti più noti ed utilizzati dai clienti Poste Italiane, è di quelle che può farci capire quanto realmente siamo ormai proiettati verso un’epoca che nulla ha a che vedere con il passato in quanto ad innovazione, possibilità di sfruttare i vantaggi tecnologici e quant’altro. Da oggi, infatti, cosi come già possibile per molti istitudi di credito, anche Poste Italiane offrirà l’opportunità di prelevare contanti utilizzando esclusivamente la propria app.

Le operazioni sono assolutamente semplici da compiere ed il tutto avrà brevissima durata. Basterà infatti presso qualsiasi sportello Postamat abilitato a tale funzione ed avviare sull’app dedicata la funzione “prelievo senza carta”. Successivamente sul tastierino numerico dello stesso sportello andrà digitato il numero “9”. Nel video comparirà quindi un codice QR che andrà inquadrato con il proprio smartphone. A quel punto, l’operazione di prelievo sarà gestita direttamente attraverso l’app.

A quel punto l’ultima decisione da prendere riguarda la possibilità di stampare o meno una ricevuta che in qualche modo racchiuda i tratti dell’operazione effettuata. In molti casi però questo tipo di opzione è esclusa dagli stessi utenti per evitare un inutile spreco di carta, considerato che tutto ciò che c’è da sapere è comunque riportato attraverso notifiche in app. Una vera e propria rivoluzione insomma, prelevare attraverso il proprio smartphone senza correre inutili rischi spesso legati proprio agli ATM.

Innovazione, progresso, tecnologia che si fonde con le necessità sempre più impellenti dei cittadini. Il nostro presente è capace di presentarci sempre nuove sfide, giorno dopo giorno. Poste Italiane oggi lancia la sua ultima funzionalità, certa di far felice, di entusiasmare perchè no i propri clienti. Il futuro insomma è oggi e la sfida sembra sia stata lanciata. Poste Italiane sempre al passo con i tempi.