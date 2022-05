Decoder gratis a casa: se non lo hai ricevuto chiama questo numero

Una delle misure più convincenti del Governo considerata la rivoluzione nel settore. Gli italiani in certi casi però ancora attendono.

Una operazione firmata dal Governo Draghi per tutelare ed avvantaggiare, provando a preservare i bilanci familiari, i cittadini costretti dalla rivoluzione dei digitale terrestre a fornirsi di una nuova apparecchiatura. L’intera iniziativa è certo iniziata ma non tutti gli italiani hanno avuto però quel beneficio tanto atteso nel corso dei mesi passati.

Tutto è nato nel momento in cui si è resa necessaria una sorta di vera e propria rivoluzione nel campo delle frequenze televisive. Uno spostamento sostanziale per lasciare campo libero, inoltre anche alle frequenze del 5G nel campo della telefonia mobile. Per rendere effettivo il tutto ogni italiano avrebbe dovuto dotarsi di un nuovo sistema per la ricezione del segnale digitale terrestre. Da qui l’esigenza di mettere mano al portafogli ed acquistare un nuovo decoder, o addirittura una nuova tv.

Il Governo a quel punto è intervenuto con una serie di misure per provare a tutelare le fasce più deboli con bonus ad hoc ed addirittura la possibilità di ricevere gratuitamente il proprio decoder digitale terrestre. Una operazione partita provando a fare gli interessi di milioni di cittadini in base a fascia d’età e reddito percepito. La consegna delle apparecchiature, in questa fase è stata affidata a Poste Italiane, ma non tutto è andato cosi come da programma.

Il decoder gratis è realtà: ecco tutte le condizioni utili per la richiesta della nuova apparecchiatura

Per rientrare nelle categorie alle quali è concessa la possibilità di ricevere gratuitamente il decoder digitale terrestre direttamente da Poste Italiane è necessario aver superato i 70 anni d’età ed avere un reddito derivante da lavoro o da pensione non superiore ai 20mila euro annui. In tutto ciò per ricevere il beneficio in questione è necessario provare il regolare pagamento del canone Rai, condizione imprescindibile per far si che la misura si concretizzi.

Ad oggi non tutti gli aventi diritto hanno completato la fase di richiesta oppure in alcuni casi non è stato consegnato il decoder in questione a quanti invece hanno effettuato la richiesta cosi come da indicazione. Ad ogni modo è necessario comunicare a Poste Italiane. Per procedere ad ogni modo alla richiesta anche in tempo limite è possibile contattare il numero verde regolarmente fornito da Poste Italiane 800 776 883. Possibile inoltre muoversi anche attraverso il web attraverso il sito “Nuova TV Digitale”, all’indirizzo: https://nuovatvdigitale.mise.gov.it.

E’ possibile inoltre recarsi direttamente presso gli uffici di Poste Italiane forniti di un documento di identità valido ed il proprio codice fiscale. In quel caso si potrà prenotare, qualora ci fossero tutti i requisiti la consegna del decoder digitale terrestre. In quel caso sarà opportuno farsi trovare presso la propria residenza nel giorno della consegna. Questo perchè dopo due tentativi falliti di consegna di dovrà passare nuovamente alla fase di richiesta. Il tutto ovviamente porterebbe ad un inutile allungamento dei tempi. Per chi non avesse ancora ricevuto il proprio decoder digitale terrestre insomma c’è ancora possibilità di far valere, in questo caso, un diritto certificato dallo Stato.