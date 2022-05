Fiori a domicilio, con il web è facile stupire: le migliori app (e non solo) da conoscere

Regalare un mazzo di fiori a domicilio per far sorridere la persona amata; nulla di più semplice grazie alle migliori app e ai siti più affidabili del web.

Scopriamo quali sono le app e i portali da utilizzare per inviare a domicilio un bellissimo mazzo di fiori freschi oppure una pianta ornamentale.

Il gesto di regalare dei fiori non è mai banale o scontato. Ricevere un mazzo di rose, tulipani, gerbere, margherite è sempre gradito e farà spuntare un sorriso sul volto del destinatario. I profumi e il colori rallegreranno la giornata e saranno un dono speciale in un’occasione speciale come un anniversario, la laurea, il compleanno, la Prima Comunione o la Festa della mamma. In alternativa è possibile scegliere una pianta, più o meno grande a seconda della circostanza e più o meno impegnativa in base al pollice verde della persona che la riceverà. Quando il tempo per uscire e procedere con l’acquisto manca è possibile optare per la soluzione telematica che richiederà semplicemente un device, una connessione ad internet e la scelta dell’app o del sito giusto.

Fiori a domicilio con Interflora e Colvin

Il primo servizio da valutare è Interflora. L’utente può procedere con la scelta del mazzo di fiori da inviare a domicilio tramite app oppure sito web. La varietà non manca, si trovano le soluzioni più idonee per ogni circostanza. Si potrà scegliere un unico fiore per la composizione oppure optare per un mix colorato e allegro. Piante, bouquet e flower box acquistabili da uno dei 1.400 fioristi affiliati all’app. Sarà il sito stesso a contattare il rivenditore per procedere con l’ordine che verrà consegnato in giornata.

Un’alternativa ad Interflora è Colvin, una piattaforma web disponibile anche come applicazione. La consegna a domicilio prevede la scelta tra fiori e piante che provengono direttamente dai campi di agricoltori selezionati. Gli acquisti sono coperti da una garanzia di 30 giorni, periodo di tempo durante il quale il servizio clienti sarà a disposizione del cliente per risolvere problematiche. In ogni ordine, poi, verranno incluse due bustine di sostanze nutritive e suggerimenti per la cura dei fiori o delle piante.

Italian Flora e Flora Queen, altre soluzioni per stupire

Italian Flora propone prezzi competitivi, la spedizione gratuita e la consegna non solo in Italia ma anche all’estero in 24/48 ore a seconda della nazione di residenza del destinatario. Il cliente può decidere di allegare un messaggio all’ordine per personalizzare il regalo scegliendo tra diverse opzioni. In caso di dubbi è possibile contattare via WhatsApp l’azienda e chattare per ottenere risposte.

Flora Queen, poi, prevede un sistema di acquisto differente. Compilando il form nella home page con i dati richiesti (occasione, data di consegna, tipologia di fiori, città di destinazione), il sito provvederà a fornire la soluzione più idonea per la soddisfazione delle proprie esigenze. In più, il cliente può personalizzare il mazzo di fiori da consegnare a domicilio aggiungendo un biglietto, una scatola di cioccolatini o una bottiglia di champagne.

Soluzioni simili, infine, sono Frida’s, Italia in Fiore e Wine & Flowers. Quest’ultimo portale si distingue dagli altri per la possibilità di recapitare ovunque il dono in Italia e nel mondo personalizzandolo con peluche, bottiglie di vino e tanto altro.