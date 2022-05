Bonus sociale, apriamo un gradito regalo: chi vuole scartarlo per primo?

Il Bonus sociale indossa un nuovo vestito grazie al Decreto Aiuti. I cittadini sono pronti a sorridere mentre aprono il gradito regalo.

Gli aiuti anti rincari in bolletta non termineranno ma continueranno nei prossimi mesi. La decisione è stata presa e si attende una sua ufficializzazione.

Fidarsi è bene non fidarsi è meglio, finché il Decreto aiuti non verrà definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti scettici non crederanno alla realizzazione degli aiuti promessi dal Governo. Lo scetticismo è comprensibile e lecito ma bisogno lasciare aperto lo spiraglio sulla speranza che, a volte, le promesse vengono mantenute. Gli italiani necessitano fortemente di interventi mirati per arginare le conseguenze della guerra in Ucraina che si sono accavallate agli effetti della pandemia da Covid 19. Famiglie e imprese non possono più aspettare, i primi mesi del 2022 si sono dimostrati particolarmente difficili dal punto di vista psicologico ed economico e le sole forze personali non bastano per affrontare tutto questo. Per questo motivo la popolazione attende che il Bonus sociale e le novità apportate vengano confermate al più presto.

Bonus sociale, le novità 2022

Il Bonus sociale nasce per un’esigenza di sostegno economico ai cittadini in difficoltà a causa dei numerosi rincari. Il primo pesante colpo è stato avvertito in bolletta dopo gli aumenti del prezzo dell’energia elettrica e del gas nel mese di ottobre 2021. Le bollette arrivate nel primo trimestre 2022, infatti, hanno riportato cifre elevate con conseguente crescita del numero di bollette insolute. Da qui l’esigenza del Governo di intervenire coinvolgendo una più amplia platea di beneficiari degli sconti in bolletta. L’ISEE è stato aumentato da 8.265 euro a 12 mila euro in modo tale da far abbassare i costi della luce per tante nuove famiglie.

Inoltre, il Bonus è stato potenziato rispetto gli anni precedente con un coinvolgimento non solo della bolletta dell’energia elettrica ma anche del gas e dell’acqua.

Proroga e retroattività, altre sorprese contenute nel regalo

Insieme all’ISEE più alto e al coinvolgimento di gas e acqua, il regalo per i cittadini contiene una proroga del Bonus sociale (detto anche Bonus bollette) che dovrà rimanere attivo fino al 31 dicembre 2022 e l’inserimento della retroattività con il rimborso ai contribuenti che soddisfano i requisiti dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Il tutto sempre con uno sconto in bolletta che non richiede l’invio di una domanda ma che avverrà automaticamente. Sarà compito dell’ARERA reperire l’ISEE comunicato dalle famiglie per conoscere i beneficiari della misura e procedere con lo sconto e il rimborso.