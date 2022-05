Legge 104, c’è il bonus luce e gas: tutte le novità e le modalità d’accesso

Tempi duri per i cittadini italiani, luce e gas in aumento e situazione generale di certo non florida come si poteva immaginare.

La situazione generale nel nostro paese non è certo quella che qualche mese fa si poteva immaginare. Dopo il primo anno di pandemia si immaginava una ripresa graduale, una uscita dalla crisi e da tutto ciò che la stessa pandemia aveva comportato. La realtà invece oggi parla di guerra e di crisi ancora più aspra dettata dalle conseguenze dello stesso conflitto.

Il momento particolare, la crisi abbastanza radicata nella nostra società ha in qualche modo spinto nei mesi passati il nostro Governo, presieduto da Mario Draghi, a varare una serie di misure che in qualche modo potessero giocare a favore dei cittadini maggiormente colpiti dalle varie dinamiche innescatesi dal 2020 in poi. Cosi come anticipato, prima il covid e poi il conflitto in Ucraina hanno letteralmente minato la stabilità economica dei cittadini e delle famiglie italiane.

Ad oggi, insomma, la situazione vede in qualche modo avvantaggiate quelle classi che per disagio economico e per altre dinamiche dominanti in qualche modo usufruiscono di una serie di misure a proprio favore. Una di queste riguarda ad esempio la possibilità concreta di poter risparmiare sulla bolletta di luce e gas, considerati i rincari degli ultimi mesi di certo una buona notizia per milioni e milioni di cittadini. Una operazione che in questo periodo ovviamente convince proprio tutti.

Legge 104, c’è il bonus luce e gas: ecco a chi spetta il vantaggio del risparmio sulla bolletta

Cosi come anticipato in precedenza l’agevolazione in questione, quella che di fatto consente il risparmio sulla bolletta di luce e gas spetta ai cittadini con comprovate difficoltà economiche ma non solo. Nel caso specifico sono tutelati anche i nuclei familiari con persone al proprio interno che utilizzano apparecchiature assolutamente necessarie per la sopravvivenza. Il tutto è stabilito dal decreto del ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Rientrano tra le apparecchiature in questione materassi antidecubito, carrozzine elettriche, strumentazioni complesse per l’alimentazione per gravi patologie. Nel caso specifico quindi parliamo di bonus per disagio fisico, che a differenza di quello per disagio economico non viene automaticamente riconosciuto, ma va invece richiesto. Bisogna infatti rivolgersi agli uffici al cittadino del comune di residenza e presentare il certificato Asl che attesta le condizioni di grave salute fisica del componente familiare in questione insieme agli altri tipici documenti solitamente richiesti.

Una volta riconosciuto il bonus in questione sarà applicato sotto forma di sconto direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica in base a quello che è di fatto il consumo annuo di energia stessa. Una misura più che vantaggiosa insomma che strizza l’occhio alle famiglie con particolari disagi economici ma non solo. Una soluzione per tempi drammatici come quello che viviamo che di certo farà felice milioni di italiani oggi in estrema difficoltà.

La crisi, il conflitto, in tutto questo i cittadini, stretti al centro di tutto da una morsa che non riesce ad allentare la propria pressione. Il momento che viviamo è di certo tra i più drammatici degli ultimi decenni. Eppure, nonostante tutto c’è speranza. Gli aiuti, l’essere positivi, tutto per provare a superare questa triste stagione. Il futuro per forza di cose sarà migliore del presente, almeno è quello che concretamente si spera.