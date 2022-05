Gratta e vinci, milionario (quasi) per caso: “Volevo saltare di gioia”

Una vincita straordinaria arrivata all’improvviso, quasi per caso. Una di quelle storie che si potrebbero raccontare all’infinito.

Il Gratta e vinci ancora una volta regala assolute soddisfazioni a chi sceglie di affidarsi alle caselline coperta da grattare, sperando di ritrovarci sotto chissà quale misterioso tesoro. Una sorpresa insomma per il fortunato giocatore che di certo mai avrebbe immaginato di poter festeggiare da un momento all’altro la vincita di una somma tanto elevata.

Una marea di soldi è quella che ha travolto il fortunato giocatore in questione che ha dominato la scena assoluta con una vincita davvero sensazionale. 1 milione di dollari, cosi per caso semplicemente grattando un biglietto Gratta e vinci, cosi come spesso gli capitava. Una vincita sensazionale insomma della quale si è fatto un gran parlare in città ma non solo. La notizia ha raggiunto quasi tutto il paese, si tratta di eventi che di certo destano curiosità.

Il concorso istantaneo è quello denominato Wild Time Millions della Michigan Lottery. Il premio in questione da 1 milione di dollari è stato conquistato da un 73enne del quale però non sono state ufficializzate le generalità che ha acquistato un biglietto vincente presso il Redford Liquor, situato al 25151 West 6 Mile Road a Redford. Una grandissima impresa insomma, una di quelle operazioni quasi quotidiane per l’uomo, stavolta però tutto è andato in maniera diversa.

Gratta e vinci, il racconto del neo milionario: le sue parole mostrano la gioia immensa dopo la vittoria

“Mi piace giocare ai diversi tipi di giochi istantanei – ha dichiarato il fortunato giocatore – ho comprato un biglietto Wild Time Millions e l’ho grattato quando sono salito in macchina. Quando ho visto che avevo vinto 1 milione, il mio primo istinto è stato quello di iniziare a saltare di gioia, fino a quando ho capito che non potevo perché ero nella mia macchina! È stata una sensazione gioiosa“.

Il vincitore 73enne ha optato dopo aver compilato ogni documento per l’accredito della somma conquistata per il premio forfettario. 634mila euro quindi al posto dei classici 30 pagamenti periodici. Una scelta che gli consente di ricevere una cifra leggermente inferiore ma istantanea, per cosi dire. Fino ad oggi al concorso Wild Time Millions si sono verificate vincite per ben 48 milioni di dollari. Il biglietto dal costo di 20 dollari offre l’opportunità per l’appunto di vincere da 20 dollari fino ad 1 milione di dollari. Primo premio da 1 milione, 31 premi da 10.000 e 645 premi da 1.000.

Dal 2021, i giocatori della lotteria hanno vinto una cifra complessiva molto vicina agli 1,8 miliardi ai giochi istantanei in questione. Vincite davvero incredibili insomma di quelle che fanno letteralmente girare la testa. La vita di chiunque può cambiare da un momento all’altro con una somma simile. Gratta e vinci sempre al centro delle preferenze dei giocatori più o meno incalliti. La possibilità di vincere subito, in pochissimi secondi, di arricchirsi senza dover aspettare chissà quali tempi. Pochi secondi, per l’appunto ed il gioco è fatto. 100 milioni di dollari, in questo caso, niente sarà più come prima per il giocatore in questione. Niente avrà più lo stesso sapore. Vincere è tutta un’altra storia.