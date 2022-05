Proroga cartelle, superata l’ultima scadenza: ecco cosa può succedere ora

La scadenza superata ormai da qualche giorno riguardante il pagamento di cartelle esattoriali può rappresentare un grande problema.

Nei giorni scorsi una scadenza in particolare di certo non ha lasciato indifferenti milioni e milioni di italiani. Stiamo parlando di cartelle esattoriali e della scadenza di qualche giorno fa. Il riferimento è chiaramente a quello che succederà adesso, qualora non si fosse riusciti a rispettare in qualche modo l’impegno, certo le possibilità non sono moltissime ma qualcuna c’è.

Quello che è successo nel nostro paese con l’arrivo del covid può essere definito chiaramente come qualcosa senza precedenti. Situazioni mai vissute prima in quel modo, condizioni mai provate e soprattutto evoluzioni della comune vita in qualche modo deviate, spostate nel tempo. Un esempio su tutti può riguardare ad esempio la questione fiscale. Il normale andamento delle scadenze per l’appunto fiscali in quell’anno incredibile che è stato il 2020.

La questione riguarda ad esempio il congelamento delle scadenze fiscali e non solo. In quell’anno noi cittadini italiani non abbiamo pagato per dirne una il bollo auto, non abbiamo pagato tante cose che abitualmente avremmo pagato ma che impossibilitati com’eravamo in quei mesi non ci sarebbe stato possibile. Siamo consapevoli, oggi di aver ricevuto un enorme vantaggio dal nostro Governo, che ha aspettato in qualche modo prima di incassare soldi che giustamente spettavano ai vari creditori.

Si è dunque arrivati a proroghe su proroghe per praticamente ogni tipo di scadenza. Una di queste passata lo scorso 9 maggio riguardava le cartelle esattoriali per l’appunto dell’anno 2020. La domanda che ad oggi molti italiani si pongono riguarda per l’appunto cosa fare se per caso non si fosse riusciti a rispettare l’impegno nemmeno questa volta.

Proroga cartelle, superata l’ultima scadenza: ecco cosa potrebbe fare l’Agenzia delle entrate

Nel caso di un ulteriore mancato pagamento l’Agenzia delle entrate potrebbe chiaramente far valere la propria posizione andando a rimettere in moto quelle procedure che solitamente succedono ai vari mancati pagamenti di cartelle. Richiedere il pagamento in un’unica soluzione ad esempio e non più a rate, inoltre potrebbe sparire ogni vantaggio scaturito dalla cosiddetta rottamazione ter.

Il Parlamento in questi giorni discute inoltre della possibilità di dare via addirittura alla rottamazione quater. Non sono pochi i gruppi a richiedere al Governo presieduto da Mario Draghi un intervento deciso per prendere le difese, fare gli interessi delle famiglie ancora oggi in difficoltà. Nel frattempo alle conseguenze di lockdown e restrizioni serie si è aggiunta la questione Ucraina, la crisi energetica derivante ed una serie smisurata di aumenti.

La questione dei mancati pagamenti nonostante la proroga delle scadenze è oggi di fondamentale importanza per il nostro paese. Pochissimi gli italiani che sono riusciti a rispettare gli impegni presi. Di conseguenza ad oggi quella iniziativa sembra sia servita davvero a poco alla luce dei fatti. Il Governo di sicuro proverà a mettere in piedi qualche altra misura capace di contenere in qualche modo le difficoltà delle famiglie. Misure che proveranno a far entrare soldi freschi nelle casse dello Stato, perchè poi in fin dei conti anche di quello si parla.

La scadenza per il pagamento delle cartelle esattoriali è di fatto superata. Gli italiani provano a rimboccarsi le maniche ed il Governo a metterli ancora di più a proprio agio. La situazione resta delicata e nel frattempo si attendono risvolti quantomeno interessanti per entrambe le parti.