Anche nel corso del 2022 sarà possibile beneficiare di diversi bonus, anche fino a mille euro a prescindere dal proprio Isee. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono ormai oltre due anni che ci ritroviamo purtroppo alle prese con tutta una serie di eventi che continuano a impattare negativamente sulle nostre vite, sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Non solo il Covid, ma anche il preoccupante aumento generale dei prezzi, con rincari fino al 43% che contribuisce a ridurre il nostro potere d’acquisto. Proprio in un contesto come quello attuale, segnato da una grave crisi economica, quindi, è facile intuire come a rivestire un ruolo importante sia il governo.

Quest’ultimo, infatti, al fine di venire incontro alle esigenze delle persone maggiormente colpite dalla situazione, ha deciso di mettere a disposizione tutta una serie di agevolazioni e contributi economici. Entrando nei dettagli, in effetti, interesserà sapere che anche nel corso del 2022 sarà possibile beneficiare di diversi bonus, anche fino a mille euro a prescindere dal proprio Isee. Ma di quali si tratta e chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus 2022, fino a 1000 euro per tutti anche senza Isee: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come l’Isee nel 2022 sarà necessario per molte agevolazioni. Allo stesso tempo interesserà sapere che sempre nell’anno in corso sarà possibile beneficiare di importanti bonus, anche fino a mille euro, a prescindere dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ma di quali si tratta e soprattutto chi ne ha diritto?

Ebbene, entrando nei dettagli, tra i bonus da mille euro previsti per l’anno in corso, alcuni con Isee altri senza, si annoverano i seguenti: