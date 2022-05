Attenzione ai costi di assunzione in casa: in questo caso tutto è più semplice

In questo caso specifico parliamo di una pratica molto frequente ma altrettanto semplice. Ci troviamo di fronte ad una vera formalità.

Spesso ci si può trovare di fronte a situazioni apparentemente complicate da gestire che poi si dimostrano tutt’altro. Nel caso specifico quindi andremo ad analizzare uno degli aspetti comuni di una pratica ormai sempre più frequente. Stiamo parlando della messa sotto contratto di particolari collaboratori famigliari. Qualcosa che è sempre più in uso nel nostro paese.

Se parliamo ad esempio di quelli che sono i costi medi per l’assunzione ad esempio di una badante o di una collaboratrice domestica possiamo subito affermare che parliamo di una cifra che si aggira, oggi intorno ai 150 euro euro. Una forbice insomma che varia dai 100 euro per l’appunto ai 150 euro. Parliamo, in questo specifico caso, di pratica conclusa in un Caf o presso un Patronato. Nel caso di iscrizione presso un sindacato i costi cominciano man mano a scendere.

Se parliamo di uno dei ruoli oggi sempre più essenziali per una serie di motivi possiamo chiaramente ed a ragione citare quello di badante. Una figura ormai indispensabile in certe famiglie per prendersi non solo cura di una persona a noi cara ma che riesca anche ad essere riferimento, compagnia, compagno o compagno in qualche modo del quotidiano. Una figura che per forza di cose bisogna regolarizzare se si vuole in qualche modo usufruire di tale professionalità.

Attenzione ai costi di assunzione: quali sono i passi da compiere per procedere alla pratica