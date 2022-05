Attenzione agli smartphone: dopo tanti anni non sappiamo ancora usarli

Una problematica che spesso può attanagliare i cittadini soprattutti quelli che lo usano ad esempio per lavoro.

Gli smartphone sono sempre più costantemente al centro della nostra vita. In alcuni casi siamo più preoccupati della presenza in ottime condizioni del nostro smartphone che spesso di chi ci circonda o meno. Certo il tutto può essere utilizzato per lavoro, comprendendo la molteplicità di funzioni e quant’altro ma ad ogni modo alcuni problemi possono sempre nascere all’improvviso.

Una delle pecche per quel che riguardo l’utilizzo dello smartphone, pecche certo per modo di dire, riguarda la potenziale durata di una batteria. Consideriamo che in alcuni casi, soprattutto per chi ne fa un utilizzo prettamente professionale è possibile ad esempio restare in attività per ore ed ore. Il tutto chiaramente porta ad un consumo drastico della batteria, situazione che non sempre può essere per cosi dire gestire.

Esiste la possibilità ad esempio delle power bag ma questo comporta sempre il dover avere per l’appunto il pensiero, la premura di considerare lo stesso oggetto in ogni momento. Il problema potrebbe certo essere risolto ad esempio ottimizzando l’utilizzo della stessa batteria. Disabilitando ad esempio dallo stesso smartphone determinate funzioni che cosi come risaputo possono portare ad un eccessivo spreco di energia, spesso inutilmente.

Internet, NFS, Bluetooth e GPS, queste generalmente le attività che portano ad un consumo eccessivo di batteria negli smartphone. Queste quelle che dovrebbero essenzialmente le raccomandazioni se si vuole preservare quanto più possibile la batteria del nostro smartphone.

Attenzione agli smartphone: il trucco per risparmiare quanta più carica possibile

In questo momento storico quindi è praticamente necessario utilizzare in un certo modo lo smartphone, non rischiare di ritrovarsi all’improvviso senza disponibilità di batteria. In alcuni casi ad esempio si può pensare anche di ottimizzare quanto più possibile la durata della fase di ricarica. In tal caso esistono essenzialmente due scuole di pensiero, due diverse modalità di pensiero per dirla tutta. Telefono spento o acceso, tutto qui.

Caricare lo smartphone lasciandolo acceso o provvedendo allo spegnimento. Anche se sostanzialmente le due eventuali azioni dovrebbero portare ad un rendimento praticamente identico potrebbe essere preferibile spegnere il telefono per una ricarica, nei tempi leggermente più veloce. Piccoli accorgimenti che insomma possono regalare in effetti minuti e minuti in più di utilizzo. La batteria insomma sempre più fondamentale, sempre più importante ai fini di una congeniale operazione di riassetto della funzionalità stessa del nostro smartphone.

Insomma il dubbio dovrebbe essere in qualche modo risolto. Diciamo che con questa modalità, con il telefono spento in fase di ricarica si potrebbe recuperare un bel po’ di tempo. Completare insomma la fase di ricarica in moti meno minuti. Lo smartphone oggi pi che mai, per lavoro, svago, divertimento o altro è quanto mai essenziale per la stragrande maggioranza dei cittadini. Non si riesce ad immaginare una vita senza smartphone al giorno d’oggi.

Proprio per questo certe dinamiche a esso legato ci possono apparire di fondamentale importanza. Risolverle è certo possibile, fare in modo che non siano d’intralcio è un fattore assolutamente superabile, basta centrare il problema e passare subito alla fase di risoluzione. L’attività del nostro smartphone potrebbe tornare a sorprenderci come i primi tempi, in quanto a durata di batteria, si capisce.