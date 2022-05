Ecco in quali casi si rischia la multa per auto parcheggiata male. Vediamo tutte le casistiche contemplate nell’anno 2022

A prescindere dalle motivazioni che spingono gli automobilisti a parcheggiare in un determinato modo si può andare in contro alla sanzione.

Il parcheggio è da sempre una questione delicata per chi è alla guida di un’automobile. Soprattutto in città può essere molto complicato averne uno a portata di mano. Pur non trattandosi si una giustificazione, questa dinamica spinge molte persone ad arrangiarsi con metodi non sempre ortodossi.

Naturalmente questi comportamenti possono sfociare in delle più che lecite sanzioni amministrative. Andiamo ad analizzare tutte le varie circostanze in cui ciò può accadere e soprattutto per quali sono gli importi potenzialmente addebitabili.

Multa auto parcheggiata male: i casi in cui il rischio è concreto

Uno degli esempi più eclatanti in tal senso è quello in cui l’auto crei intralci alla circolazione stradale. Per questo genere di violazione la multa va da 41 a 169 euro. A prescindere dalla presenza di strisce di parcheggio le auto non devono creare impedimenti alla fluidità del traffico.

Sulla stessa scia ci sono gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei mezzi per persone invalide o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzata da tali veicoli. Il divieto scatta anche in corrispondenza dei distributori di carburanti e nelle loro vicinanze fino a 5 metri prima e dopo.

Divieto assoluto di parcheggio anche nelle aree dedicate agli autobus, ai filobus e ai veicoli circolanti su rotaia o nei luoghi destinati al mercato e ai veicoli per il carico e scarico di merci. Questo però è valido solo nelle ore stabilite che sono indicate dall’apposita segnaletica.

Secondo il codice della strada valido per l’anno 2022, si commette un’infrazione se si parcheggia nelle zone a traffico limitato se non muniti di apposita autorizzazione. La multa per l’auto parcheggiata male può essere inflitta anche a chi parcheggia impedendo di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta. Attenzione anche quando si posiziona la vettura a cavallo tra due strisce oppure con una o più ruote all’esterno dell’area di delimitazione. Insomma bisogna sempre tenere alta la guardia per evitare esborsi di denaro non graditi.