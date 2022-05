Lavorare in Autogrill, per alcuni un sogno: ecco tutte le posizioni aperte

Nel paese che prova a rialzarsi dopo le drammatiche fasi del covid e l’attuale situazione in Ucraina sembra esserci uno spiraglio.

Qualcosa nel mondo del lavoro comincia a muoversi, alcuni interventi mirati possono portare alla creazione di nuove dinamiche utili per provare a richiamare quanta più forza lavoro possibile in ogni contesto. Abbiamo visto nelle scorse settimane quanto siano frequenti le richieste di personale in settori strategici come ad esempio il comparto ferroviario oppure la pubblica funzione.

Non si contano insomma ad oggi le possibilità per chi al momento risulta non essere occupato o magari non lo è in una forma soddisfacente. Numerosi annunci di lavoro come detto sono pervenuti dalle Ferrovie dello Stato sempre alla ricerca, per le varie sedi dislocate in ogni parte d’Italia di personale specializzato e non. Non mancano richieste nella pubblica amministrazione con i bandi di concorso scaricabili attraverso i soliti canali di comunicazione.

Non soltanto questi due grandi contesti occupazionali però muovono i propri tentacoli, in senso buono chiaramente per provare ad intercettare profili giusti per le posizioni da colmare. Nelle ultime settimane Autogrill, nota azienda di ristorazione concentrata quasi esclusivamente lungo la rete autostradale italiana ha ufficializzato la ricerca di numerosissime posizioni per le più svariate sedi. Una occasione ghiotta insomma per chi vuole trovare lavoro o semplicemente vuole cambiarlo.

Proposte di lavoro in Autogrill: ecco tutte le richieste sede per sede in tutta Italia

Di seguito riportiamo alcuni annunci riguardanti posizioni aperte in azienda in svariati luoghi d’Italia. Ogni sede richiede cosi come è possibile verificare ruoli e mansioni diverse, a dimostrazione del fatto che la richiesta è ampia e diversificata. Ad oggi è possibile verificare attraverso il sto web Autogrill la lista completa delle offerte di lavoro pubblicate dalla stessa azienda cosi da avere un quadro più completo dell’intera offerta.

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE – AUTOGRILL 1958 – VILLORESI OVEST

Sede di lavoro: Villoresi|Lainate|Varese|Arese|Legnano|Milano|Rho|Monza|Saronno|Giussano

Sede di lavoro: Padova

Sede di lavoro: Castenedolo|Montichiari|Bagnolo Mella|Desenzano del Garda|Brescia

Sede di lavoro: Palermo

Sede di lavoro: Milano

Sede di lavoro: Milano

Sede di lavoro: Rozzano|Milano

Sede di lavoro: Torino

Sede di lavoro: Milano

Sede di lavoro: Milano

Sede di lavoro: Mondolfo|Montemarciano|Chiaravalle

Sede di lavoro: Torino|Caselle Torinese

Sede di lavoro: Nichelino

Sede di lavoro: Roma

Sede di lavoro: Cologno Monzese

Sede di lavoro: Milano|Lodi|San Zenone al Lambro

Sede di lavoro: Pesaro

Sede di lavoro: Solarolo

Man mano ci rendiamo sempre più conto di quanto la situazione lavoro possa in effetti ritornare ad un livello quantomeno dignitoso in pochissimo tempo. Investire e saperlo fare per creare nuove risorse e nuove dinamiche occupazionali. Quello che si spera fortemente è che una simile situazione possa in qualche modo perdurare e migliorare nel tempo, anno dopo anno. La ripresa potrebbe essere insomma vicina, Autogrill non aspetta che un cenno d’adesione per offrire a chiunque una nuova possibilità.