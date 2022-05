Acquisti on line e assegni: quello che sta succedendo è spaventoso

Al giorno d’oggi il web continua ad essere in certi casi un contesto assai pericoloso per qualsiasi utente.

Quello che succede nella nostra realtà, soprattutto per per quel che riguarda il web può assumere dei toni sicuramente inaspettati. Un conteso sempre più spesso pericoloso che non lascia troppo scampo se decide di mostrarsi nel suo lato peggiore. Situazioni certo estreme che quotidianamente possono condizionare le vite di milioni di utenti.

Situazioni illeggibili fino a quanto il malcapitato di turno non scopre di essere finito in una brutta situazione. Situazioni che non lasciano scampo se sottovalutate quindi di fatto non considerate per quelle che poi in realtà sono. Veri e propri raggiri che sul web trovano terreno fertile per ogni tipo di diversa applicazione. La verità insomma è che i malintenzionati hanno strutture solide, ben organizzate e capaci di proporre sempre nuovi scenari.

Abbiamo visto come quotidianamente diverse tipologie di raggiro possano in qualche modo annidarsi tra le maglie della rete. Mail, sms, contenuti particolari di quelli che catturano l’attenzione dell’utente. Dal concorso vinto, senza nemmeno averci partecipato all’anomali sul conto corrente, situazione di certo ritenuta molto più seria. In ogni caso parliamo di situazioni che possono portare tranquillamente allo stesso epilogo.

E’ il momento degli acquisti on line: attenzione ai tentativi di ricevere pagamenti in assegni

La dinamica in questione, quella legata chiaramente alla famiglia delle truffe on line che ultimamente miete vittime su vittime riguarda la richiesta da parte di venditori on line di particolari forme di pagamento. L’esempio principe riguarda ad esempio l’assegno. Niente carta di credito, prepagate o bonifici. Assegno, solo assegno. La richiesta poi si amplia con la possibilità di inviare anche soltanto una foto foto come garanzia del titolo appena emesso.

A spiegare bene la modalità della truffa in questione è l’avvocato Barbara Puschiasis, presidente dell’associazione Consumatori attivi: “Il trucco degli assegni è diffuso, non si deve mai cedere alla tentazione di inviare una fotografia al venditore. Il numero di serie è impresso in diversi punti e i truffatori esperti sono in grado di produrre il falso in pochi minuti, per poi correre a versarlo in banca. Anche per questo, quando si acquista online è bene preferire piattaforme che privilegiano pagamenti tracciati, come carte di credito o Paypal“.