I giocattoli di tanti anni fa possono essere pezzi da collezione oggi. Il tempo può aver fatto crescere il valore di oggetti comuni; scopriamo quali sono i più ricercati nel 2021.

Guardare con nostalgia ai ricordi del passato, è un’abitudine di tante persone che rimangono sentimentalmente legate agli oggetti della propria infanzia. Si può buttare via tutto ma non i giocattoli che ci hanno accompagnato per tanti anni della nostra vita. Il loro valore è per noi altissimo ma, in alcuni casi, può esserlo anche per altre persone. Alcuni dei giochi del passato, infatti, possono essere considerati, oggi, pezzi da collezione e fonte di guadagno. Vediamo quali sono questi giocattoli ricercati nel 2021, fedeli amici della nostra infanzia.

Le bambole Cabbage Patch

Nate negli anni ’80, le bambole Cabbage Patch sono ricercate dai collezionisti. Tanti appassionati desiderano ampliare la collezione inserendo tutti i modelli di questa linea di bambole grandi 16″, con la testa di plastica, il corpo di stoffa e i capelli filati. Il valore delle bambole è oggi aumentato per l’unicità di ogni pezzo, ogni bambola differiva da tutte le altre e all’interno di ogni scatola si poteva trovare un certificato di nascita in cui inserire, poi, il nome della bambina/o che procedeva con l’adozione.

Le Barbie tra i giocattoli più ricercati

La notorietà delle Barbie è elevata in tutto il mondo. Si stima una vendita al secondo di tre pezzi e, anche in questo caso, la varietà fa la differenza. Con il passare degli anni si è assistito ad una evoluzione delle bambole della Mattel nate nel 1959. L’icona generazionale continua a sorprendere restando al passo con i tempi e modificando linee e i colori per adattarsi alle nuove esigenze. Stilisti molto famosi hanno voluto vestire le Barbie e tutta la sua grande famiglia (la sorella Skipper, i gemelli Tutti e Tod, il fidanzato Ken… ).

Il cubo di Rubik

Il cubo di Rubik dal 1974 mette le persone alla prova con una sfida continua. Oggi, nel 2021 il cubo continua ad appassionare bambini, ragazzi ed adulti. Ne esistono le versioni più svariate e collezionarle è, per gli appassionati, un obbligo.

I giocattoli di Mr Potato

Mr Potato e la sua famiglia, creazioni colorate e divertenti su cui applicare occhi, naso, bocca, baffi. La creatività del gioco ne ha permesso lo spopolare in ogni continente e continua ad essere ricercato da tanti bambini.

Polly Pocket, il sogno di tante bambine

I mini mondi Polly Pocket erano il sogno di tante bambine. Pochi centimetri quadrati rappresentavano un interno universo di divertimento, gioco e colori. I primi Pocket sono oggi molto ricercati e rappresentano dei veri e propri pezzi da collezione.

My Little Pony

Altro pezzo da collezione, i My Little Pony. Tutte le bambine che negli anni ’80 e ’90 hanno avuto tra le mani un piccolo pony colorato distinguerebbero il loro profumo tra mille odori. Ore e ore di gioco immerse in un mondo fantastico valgono oggi diversi euro specialmente se il Mini Pony è associato ad un oggetto vintage, come il castello dei Pony.