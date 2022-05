Pensione e reddito di cittadinanza, occhio ai pagamenti di maggio 2022: le date da segnare

Quando verranno effettuati i pagamenti della pensione e del reddito di cittadinanza nel corso del mese di maggio 2022? Ecco le date da segnare.

In molti sono in attesa del pagamento della pensione o del reddito di cittadinanza a maggio 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesa settimanale, istruzione dei figli, casa e tanto altro ancora. Sono davvero tanti i costi da dover sostenere e che hanno un impatto non indifferente sulle nostre tasche. Se tutto questo non bastasse, complice anche la crisi economica in corso, in molti riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Proprio in tale contesto, quindi, non stupisce che siano in molti ad attendere con impazienza i pagamenti dei vari sussidi erogati da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel corso del mese di maggio, come la pensione e il reddito di cittadinanza. Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensione e reddito di cittadinanza, occhio ai pagamenti di maggio 2022: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere che molti percettori del reddito di cittadinanza potranno beneficiare di una ricarica straordinaria a maggio, con tanti che dovranno fare però i conti con una brutta sorpresa. Sempre soffermandosi sull’erogazione da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di tale sussidio nel corso del quinto mese dell’anno, inoltre, sono in molti a voler sapere quando avranno luogo.

Ebbene, a tal proposito ricordiamo che in genere i pagamenti per i nuovi beneficiari partono il giorno 15 del mese. Coloro che già percepivano tale misura, invece, attendono generalmente il giorno 27 del mese.

Ne consegue, quindi, che coloro che hanno presentato per la prima volta la domanda del reddito di cittadinanza nei mesi scorsi o che hanno rinnovato il sussidio entro il mese di aprile 2022, hanno già beneficiato di tale sussidio. Dato che nel corso del 2022 il 15 maggio cade di domenica, infatti, i pagamenti sono stati anticipati al 13 maggio.

Coloro che già percepivano il reddito di cittadinanza, invece, dovranno attendere come al solito attorno il giorno 27 del mese in corso. Non si escludono comunque delle erogazioni già a partire dal prossimo martedì 24 maggio.

In caso di dubbio, comunque, si invita a consultare la propria area riservata sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in modo tale da avere maggior informazioni in merito alla data di pagamento della pensione o del reddito di cittadinanza nel corso del mese di maggio 2022.