PostePay Connect, la prepagata con un ricco cashback mensile: ecco come funziona

Come funziona PostePay Connect, la prepagata in grado di garantire un ricco cashback mensile? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Avere una carta prepagata e allo stesso tempo anche una SIM è possibile grazie a Postepay Connect di Poste Italiane. Strumento unico nel suo genere, non stupisce che siano in molti a chiedersi come funzioni e cosa differisca tale strumento dagli altri mezzi di pagamento.

Il denaro non è garanzia di felicità ma si rivela essere senz’ombra di dubbio utile in diverse circostanze in quanto ci permette di pagare i vari beni e servizi di nostro interesse. Stesso discorso vale anche per i dispositivi mobile, come gli smartphone, che ci permettono di comunicare in qualsiasi momento e da qualsiasi posto con chiunque, anche se fisicamente molto distante da noi.

Proprio in tale ambito non stupisce che siano in molti a guardare con particolare interesse a Postepay Connect di Poste Italiane che permette di avere una carta prepagata e allo stesso tempo anche una SIM. Ma non solo, è in grado di garantire anche un ricco cashback mensile. Entriamo quindi nei dettagli per vedere in cosa consiste e soprattutto tutto quello che c’è da sapere in merito.

PostePay Connect, la prepagata con un ricco cashback mensile: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme che grazie a Postepay è possibile ricevere fino a 300 euro al mese. Sempre in tale ambito, inoltre, sono in molti a chiedersi come funzioni PostePay Connect. Quest’ultima, come sottolineato su Informazione Oggi, è in grado di unire la Carta prepagata Postepay Evolution e la SIM Poste Mobile in una sola applicazione.

Disponibile anche per coloro che sono già titolari di Carta Postepay Evolution, in base a quanto si evince dal sito di Poste Italiane: “Con l’offerta Postepay Connect Back puoi ricevere, per i Giga del piano tariffario non consumati, uno sconto in cashback fino a 4 euro al mese accreditato direttamente sulla tua Carta Postepay Evolution e utilizzabile per qualsiasi tipologia di spesa“.

Ma come funziona? Ebbene, entrando nei dettagli, Poste Italiane offre i seguenti piani tariffari: