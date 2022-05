Bonus 200 euro, chi riceverà il regalo tra moglie e marito?

Il Bonus 200 euro è un gradito regalo per i cittadini ma in una famiglia chi lo riceverà tra moglie e marito? La risposta “entrambi” è la preferita ma sarà quella giusta?

I cittadini si domandano se il Bonus da 200 euro erogato una tantum nei prossimi mesi dal Governo è a famiglia oppure individuale.

Da poche settimane l’attenzione si riversa sul Bonus 200 euro una tantum che il Governo erogherà a lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, percettori del Reddito di Cittadinanza, pensionati, collaboratori domestici. L’agevolazione è in continua evoluzione, la platea si è già ampliata e si ipotizza un plus per alcune categorie di cittadini. Ad oggi i dettagli ufficiali non sono ancora stati resi noti – si attende la pubblicazione del Bonus in Gazzetta Ufficiale – ma è noto che la condizione di accesso è il reddito inferiore a 35 mila euro. Le indiscrezioni, poi, lasciano pensare ad una erogazione automatica senza necessità di inoltro della domanda tranne che per i lavoratori autonomi. Per rispondere alle domande che imperversano tra i cittadini, dunque, si può fare affidamento per ora unicamente alla bozza del testo mentre si attende la sua pubblicazione che dovrebbe giungere oggi, 16 maggio 2022. Un dubbio su tutti, la misura verrà erogata ad un solo componente della famiglia oppure a tutti i membri che lavorano?

Bonus 200 euro, come funzionerà per la coppia

Dal testo “bozza” attualmente consultabile in attesa del testo ufficiale, è possibile desumere che la misura sia personale ossia erogata ad ogni componente del nucleo a condizione che rientri tra i beneficiari del Bonus. Ciò significa che se la coppia è formata da due lavoratori dipendenti ognuno riceverà nella propria busta paga i 200 euro una tantum. Se entrambi sono pensionati, i soldi verranno erogati su ogni cedolino della pensione mentre nel caso dei lavoratori autonomi non è ancora stabilito come verrà erogata la misura ma ciò che è certo è che se dovessero risultare autonomi sia la moglie che il marito entrambi potranno ottenere l’erogazione dei 200 euro. Allo stesso modo se il marito è pensionato e la moglie lavoratrice dipendente e così via per tutti i beneficiari.

Chi sono i beneficiari della misura

Dalla notizia dell’erogazione del Bonus 200 euro una tantum ad oggi la platea dei beneficiari si è allargata. Inizialmente rientravano tra i destinatari unicamente i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i pensionati. Successivamente la platea si è allargata includendo i disoccupati percettori di Naspi, i percettori del Reddito di Cittadinanza, le colf e le badanti. La decisione di questi ulteriori inserimenti è stata presa per cercare di aiutare economicamente il maggior numero di cittadini gravati dai rincari degli ultimi mesi. Non è da escludere, dunque, che con la pubblicazione in Gazzetta potremo leggere altre categorie beneficiarie della misura.