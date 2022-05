TV, occhio al digitale terrestre! Avere tutti i canali è possibile, ma coma fare? Ecco il trucco che non ti aspetti.

In molti stanno riscontrando delle difficoltà nel visionare tutti i canali televisivi in seguito al passaggio al nuovo digitale terrestre. Risolvere tale problema però è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Orma presente in quasi tutte le abitazioni, la televisione si rivela essere uno dei mezzi di comunicazione più diffusi e utilizzati. Proprio grazie a questo apparecchio, infatti, abbiamo la possibilità di attingere ad informazioni di vario genere in modo estremamente facile e veloce.

Proprio in tale ambito, pertanto, non stupisce che siano in molti a voler sapere come fare ad avere tutti i canali, soprattutto considerando che sono in corso importanti cambiamenti con il passaggio al nuovo standard DVB-T2. Entriamo quindi nei dettagli per vedere come fare e soprattutto tutto quello che c’è da sapere in merito.

TV, occhio al digitale terrestre, avere tutti i canali è possibile: ecco cosa c’è da sapere

In seguito al passaggio al nuovo digitale terrestre, ancora in corso, sono in tanti purtroppo a riscontare delle difficoltà. In particolare sono in molti a riscontrare dei disservizi, come ad esempio la scomparsa di diversi canali. Una situazione indubbiamente poco piacevole per cui è bene sapere come comportarsi per risolvere al più presto tale problema.

Ebbene, una soluzione, fortunatamente esiste, ed è molto più semplice di quello che si possa pensare. Non bisogna fare altro che provvedere alla sintonizzazione automatica. A tal proposito interesserà sapere che sono presenti sul web diverse guide che spiegano passo dopo passo come fare per effettuare tale operazione.

Ma non solo, si rivela essere molto utile anche la ricerca manuale, semplicemente inserendo i dati del Mux. Quest’ultimi, ricordiamo, sono facilmente reperibili sul sito ufficiale dell’emittente di proprio interesse. Un trucco facile e veloce grazie al quale non perdere nessun canale televisivo e poter così guardare tutti i programmi di proprio interesse.

Se anche risintonizzando i canali non riuscite a risolvere il problema e appare lo schermo nero, allora molto probabilmente il proprio televisore potrebbe non essere compatibile con il nuovo standard. In quest’ultimo caso non bisogna fare altro che comprare un nuovo televisore oppure dotare il vecchio apparecchio di un decoder esterno.