Gratta e vinci, c’è un nuovo milionario in città: quello che farà è da premio

Una vincita straordinaria in un momento di certo non tra i migliori. Quello che succede al fortunato giocatore è incredibile.

Una vittoria al Gratta e vinci assolutamente straordinaria, una affermazione che ha lasciato tutti di stucco, vincitore compreso. Il biglietto magico ha illuminato la vita di un fortunato giocatore che ancora una volta provava a sfidare la fortuna. Lo ha fatto ed incredibilmente ci è riuscito, portando a casa un risultato incredibile, 1 milione di dollari.

Premi che colorano la vita dei fortunati vincitori. I giocatori fortunati che riescono in un colpo solo, in pochissimi secondi a ribaltare una intera vita. Situazioni incredibili che finiscono per coprire di meraviglia e stupore gli stessi vincitori, increduli di fronte a quei simboli a quei numeri che di fatto certificano il successo ottenuto. Situazioni che si potrebbero quasi definire estreme. Momenti di gioia infinita scolpiti per sempre nella mente dei protagonisti.

Il fortunato giocatore è James Perkins, residente a Elizabethtown nel North Carolina, Stati Uniti d’America. La sua fortuna è arrivata per caso, come sempre insomma in certe situazioni. Un biglietto dal taglio importante, ben 30 dollari è quello che cambierà per sempre la sua vita. Un biglietto del concorso Millionaire Maker acquistato da Community Mart in East Broad Street a Elizabethtown.

Gratta e vinci, c’è un nuovo milionario in città: il futuro dei suoi figli al centro di tutto

“La gente mi chiede perché continuo a giocare – ha dichiarato il 53 enne fortunato giocatore James Perkins – e io rispondo loro che i soldi spaventati non fanno soldi”. Una regola che in questo caso ha portato più che bene all’uomo, senza alcun dubbio. Nel contesto in questione, nella vicenda raccontata, ci troviamo di fronte ad una situazione davvero incredibile. L’uomo ha iniziato ad urlare nel momento in cui ha capito di aver fatto centro.

La scelta riguardo la modalità del premio è caduta sulla cifra forfettaria di 600mila dollari, invece del premio periodico di 50mila euro per 20 anni. Al netto delle ritenute fiscali l’uomo ha incassato alla fine una somma di denaro molto vicina ai 500mila dollari. L’uomo ha le idee molto chiare su cosa fare della cifra incassata, chiaramente alla fine molto inferiore al valore complessivo del premio. Li utilizzerà tutti per l’istruzione dei suoi figli. Farà insomma modo che sotto quel punto di vista a loro no manchi mai niente.

In momenti di forte crisi come questi, storie del genere certamente fanno bene a spirito e cuore e donano una infinità di speranza. Una montagna di soldi in un momento come questo non possono certo che riempire di gioia le vite dei fortunati protagonisti. Momenti unici, si è detto, momenti che per sempre resteranno nella mente dei giocatori che per una volta hanno sfidato la fortuna vincendo, trionfando anzi. Situazioni che ribaltano lo scenario, il cittadino che vince, trionfa contro la lotteria spesso definita mangia soldi.

Situazioni uniche, contesti uniche. Vicende che danno speranze ed anzi, spesso fanno addirittura sognare. Si vince, si perde, ma qualche volta, per l’appunto si vince e quando succede è sempre festa grande.